Calleri encerra jejum de gols na Copa do Brasil; confira seus números em mata-mata pelo São Paulo

Na primeira partida da final da Copa do Brasil, Jonathan Calleri encerrou seu jejum de gols na competição nacional pelo São Paulo. Em nove jogos na temporada, a partida com o Flamengo foi a primeira em que o atacante foi às redes. No mata-mata, desde que retornou ao clube para sua segunda passagem, seu desempenho tem registrado queda, considerando, além da Copa do Brasil, a Copa Sul-Americana.

“Toca no Calleri que é gol.” O canto da torcida são-paulina para o argentino, ao menos em 2023, não havia tido o resultado esperado. Em 12 partidas de mata-mata do time, Calleri marcou apenas dois gols, considerando a final contra o Flamengo do domingo – uma média de 0,16 gol por jogo. O outro gol foi marcado no duelo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana, na vitória do São Paulo por 2 a 0 sobre o San Lorenzo, da Argentina.

Calleri encerrou jejum em partidas da Copa do Brasil pelo São Paulo. Foto: Pedro Kirilos/Estadão

No Paulistão, quando o São Paulo foi eliminado pelo Água Santa nas quartas de final, o atacante ficou indisponível por causa de uma lesão no tornozelo. Em toda a temporada, somando Brasileirão e primeira fase do Campeonato Paulista e Sul-Americana, o argentino disputou 41 jogos e marcou 12 gols, além de também dar outras seis assistências. O gol diante do Flamengo aconteceu no fim do primeiro tempo, de cabeça, após cruzamento da esquerda.

O jejum de Calleri na Copa do Brasil perdurava desde sua primeira passagem pelo Brasil, ainda em 2016. Ao todo, ele disputou 17 jogos com a camisa tricolor – nove deles em 2022, quando o time foi eliminado nas semifinais diante do próprio Flamengo. A seca do argentino na competição ia além dos gols: em apenas uma das 17 atuações, ele havia tido participação direta para o gol: assistência no empate em 2 a 2 com o América-MG nas quartas de final de 2023. O fim do jejum se deu no Maracanã domingo.

Com a vantagem na partida de ida, o São Paulo precisa de um empate no próximo domingo, dia 24, para garantir o título inédito da Copa do Brasil. A partida acontece no Morumbi e os ingressos já estão esgotados. Na semifinal, o time também decidiu em casa, contra o Corinthians, mas, diferentemente do cenário contra o Flamengo, precisava reverter derrota de 2 a 1 na ida.

“É apenas a primeira etapa de um jogo de 180 minutos. Não podemos esquecer quem está do lado de lá, a qualificação desse grupo que conheço muito bem. Vamos ter de fazer muito mais”, afirmou Dorival Júnior, técnico do São Paulo, em entrevista coletiva após a vitória no Maracanã.

Outras temporadas

Com a camisa tricolor, Calleri disputou três temporadas. Em todas elas, o atacante teve certa dificuldade em ir às redes em partidas de mata-mata. Em 2022, foram 19 jogos, somando Copa do Brasil, Sul-Americana e Paulistão, com quatros gols – três no Estadual e um na competição continental. Uma média de 0,21 por jogo, ligeiramente superior do que seu desempenho nesste ano.

Em 2016, temporada que lhe rendeu o status de ídolo no time tricolor, seu desempenho em partidas eliminatórias foi semelhante. Com 16 gols em 31 partidas em toda a temporada – o argentino permaneceu na equipe somente até junho, com contrato de empréstimo –, ele ficou abaixo do esperado. Na Libertadores, competição que foi artilheiro com nove gols, foi às redes em um mata-mata, de cinco disputadas: jogo de volta da semifinal, em derrota por 2 a 1 diante do Atlético Nacional.

Média de gols de Calleri em mata-mata por ano