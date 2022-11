Calleri faz ‘confronto direto’ com Cano por artilharia e mira aproximar São Paulo da Libertadores

Publicidade

O São Paulo enfrenta o Fluminense neste sábado, às 16h30, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, e aposta em Calleri para conseguir um importante triunfo e ficar mais próximo do objetivo de conquistar uma vaga na Libertadores. Com 18 gols, o são-paulino está três atrás de Germán Cano na briga pela artilharia da competição. Pedro Raul, do Goiás, está posicionado entre os argentinos nesta disputa, com 19.

Calleri e Cano têm chance de alcançar uma honra que apenas um jogador conseguiu na história do Brasileirão. Pedro Rocha é o único estrangeiro que terminou como artilheiro da competição nacional. E isso aconteceu há 50 anos. Na edição de 1972, o uruguaio, que coincidentemente jogava pelo São Paulo, anotou 17 gols e dividiu o posto com Dadá Maravilha, do Atlético-MG.

Agora Calleri pode repetir o feito de Pedro Rocha e ainda ajudar o São Paulo no objetivo de se garantir na Libertadores. O atacante tem um repertório variado e costuma ser letal na área. Neste Brasileirão, dos 18 gols, dez foram de pé direito, oito de cabeça e outros dois de pé esquerdo. Segundo o site Sofascore, o argentino registra média de 2,9 chutes por jogo, com 0,5 gol de média.

O desempenho recente de Calleri tem sido fundamental para o time ainda estar na briga pela vaga na Libertadores. No último jogo, o argentino marcou duas vezes no empate com o Atlético-MG, no Morumbi. Ele também havia feito gol no triunfo sobre o Atlético-GO e diante do Coritiba, quando fez dois. O atacante só passou em branco contra o Juventude, quando Reinaldo definiu o placar de 2 a 1.

Rogério Ceni e Muricy Ramalho, coordenador do São Paulo, sabem que planejamento para 2023 depende da vaga na Libertadores Foto: Saopaulofc.net

O empate no último jogo colocou um pouco de dificuldade no caminho do São Paulo. A equipe de Rogério Ceni soma 51 pontos e está na oitava colocação. Ou seja, ocupando o último posto que garante uma vaga na principal competição continental. O América-MG, que visita o Red Bull Bragantino também neste sábado, está logo atrás na tabela, com 49.

Além do Fluminense, o São Paulo enfrenta ainda o Internacional, terça-feira, no Morumbi, e o Goiás, na última rodada, em Goiânia. “Precisávamos da vitória (sobre o Atlético-MG). Seria um passo muito grande para conquistar uma vaga na Libertadores, agora fica mais difícil. Restam três jogos e vamos fazer o nosso melhor. Agora temos um jogo difícil contra o Fluminense e vamos nos entregar ao máximo para voltar do Rio de Janeiro com um bom resultado”, afirmou Rogério Ceni.

O treinador continua com diversos problemas - são 11 desfalques - para escalar o São Paulo. Após utilizar o lateral-esquerdo Reinaldo improvisado na direita, Rogério Ceni deve optar por colocá-lo na posição de origem e escalar Igor Gomes ou Marcos Guilherme na função. O volante Luan também pode ganhar uma chance para reforçar o meio de campo no lugar de Rodrigo Nestor, suspenso.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X SÃO PAULO

FLUMINENSE - Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manoel, Cristiano; André, Martinelli, Yago Felipe, Ganso; Arias e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

SÃO PAULO - Felipe Alves; Rafinha, Ferraresi e Léo; Igor Gomes (Marcos Guilherme), Pablo Maia, Luan (Galoppo), Patrick e Reinaldo (Welington); Luciano e Calleri. Técnico: Rogério Ceni

ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS)

HORÁRIO - 16h30.

LOCAL - Maracanã.

TRANSMISSÃO - Premiere.