Calleri lamenta derrota do São Paulo para o Botafogo e alfineta imprensa: ‘É o jeito de vocês’

O São Paulo não viveu uma tarde feliz no Morumbi. A forte chuva, que não deu trégua durante todo o jogo, dificultou a missão tricolor, mas uma derrota para o Botafogo, por 1 a 0, não estava no script. Após o duelo pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, o centroavante Jonathan Calleri mostrou sua insatisfação com o resultado e alfinetou a imprensa.

“Estamos tristes por perder a Sul-Americana também (assim como a derrota para o Botafogo). Mas ninguém fala que ganhamos três jogos seguidos (no Brasileirão). Perdemos hoje, e esse é o jeito de vocês (jornalistas)”, declarou de maneira breve o argentino na saída de campo à TV Globo.

Calleri fez menção às três vitórias consecutivas do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Duas delas aconteceram antes da final da Copa Sul-Americana, em que os comandados de Rogério Ceni caíram diante do equatoriano Independiente del Valle.

O São Paulo não teve boas oportunidades, e o rendimento gerou críticas da torcida. Foto: Amanda Perobelli/ Reuters

A primeira foi sobre o Ceará, por 2 a 0, na Arena Castelão. Depois, em casa, o São Paulo atropelou o Avaí, por 4 a 0. Na rodada passada, havia ganhado de virada do América-MG, em Belo Horizonte, por 2 a 1.

A sequência de resultados positivos fez o São Paulo sonhar com uma classificação para a fase prévia da próxima edição da Copa Libertadores. A derrota para o Botafogo, porém, foi um banho de água fria nas pretensões são-paulinas, dado que o duelo era com um adversário direto por um lugar no G-8 do Brasileirão.

O São Paulo tem uma duro obstáculo pela frente. O próximo jogo é com o rival Palmeiras, no domingo, no Allianz Parque, às 16h. O rival alviverde é líder isolado do torneio nacional e ambiciona a vitória para antecipar a conquista de seu 11º título.