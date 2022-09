Calleri minimiza jejum de gols e lembra da Sul-Americana ‘Jogo mais importante’

A vitória sobre o Ceará, por 2 a 0, na tarde deste domingo, em plena Arena Castelão, foi fundamental para o São Paulo se distanciar da zona de rebaixamento e para colocar de lado a pressão com um possível descenso. Com isso, o foco total ficará na final da Sul-Americana. O próprio Calleri lembrou do confronto que o time tricolor terá diante do Independiente Del Valle-EQU.

“Temos mais um jogo antes do jogo mais importante dos últimos dez anos do São Paulo. Acho que depois dessa vitória, contra o Avaí em casa, vamos concentrar todas as forças para vencer. A torcida vai lotar o Morumbi, estamos muito empolgados”, lembrou o atacante.

Calleri quebrou neste domingo um jejum de oito jogos sem marcar pelo São Paulo. O atacante, que teve atuação apagada frente ao Flamengo, na eliminação do time na Copa do Brasil, voltou a brilhar e acabou sendo um dos destaques no triunfo na Arena Castelão.

São Paulo encerra jejum e vence o Ceará por 2 a 0, com gols de Calleri e Bustos.

“Tenho doze gols no campeonato, e joguei os últimos dois jogos só, estamos jogando três competições. Então, o jejum pra mim não importa, é igual. Quando o time ganha, quem faz o gol pra mim é igual, não importa. E precisávamos de uma vitória para subir na tabela hoje”, completou o artilheiro.

O jejum de gols deixou Calleri um pouco longe da briga pela artilharia, que tem Cano, do Fluminense, e Pedro Raul, do Goiás, em primeiro, com 15 gols marcados. O atacante do São Paulo fez 12. Bissoli, do Avaí, 12.

O resultado manteve o São Paulo na 13ª posição, com 34, mas ficou mais longe da zona de rebaixamento, algo que vinha incomodando os comandados de Rogério Ceni apesar das boas campanhas da equipe nas Copas.

O próximo desafio do São Paulo no Brasileirão é mais um confronto direto da parte inferior da tabela. O time tricolor pega o Avaí no domingo (25), às 20h, no Morumbi, pela 28ª rodada.