Saiba quando Calleri vai voltar a jogar pelo São Paulo após passar por cirurgia na Argentina

O atacante Calleri foi submetido a artroscopia no tornozelo direito, nesta segunda-feira, na Argentina, para a retirada de um corpo livre na região lesionada. A informação foi veiculada pelo São Paulo em suas redes sociais.

Segundo a nota, “o São Paulo transportou a estrutura de sua área de saúde para a Argentina para acompanhar o atleta na cirurgia e auxiliá-lo na primeira etapa da recuperação, de modo que ele possa estar próximo de seus familiares nos primeiros dias de pós-operatório”.

O comunicado ainda informa que o “procedimento cirúrgico, realizado em Buenos Aires, foi bem sucedido e contou com a presença do doutor Fabio Novi, médico do São Paulo”.

Calleri comemora gol do São Paulo sobre o Corinthians. Foto: Reprodução/X @SaoPauloFC

O atacante atuou por meses com a lesão. O problema foi sentido no duelo com o São Bernardo, no fim de fevereiro, pelo Campeonato Paulista. Ao final da disputa da Copa do Brasil, em que a equipe paulista se sagrou campeã sobre o Flamengo, o jogador revelou que seria submetido à cirurgia. Ele só deve voltar aos gramados em 2024, na disputa da pré-temporada.

Calleri foi fundamental para a conquista da inédita Copa do Brasil pelo São Paulo. O argentino foi o autor do gol da vitória na partida de ida, no Maracanã, em que o time tricolor saiu com a vitória por 1 a 0.

Apesar de conviver com a lesão, Calleri quis estar em campo nos jogos contra Corinthians e Coritiba para ajudar o time a fugir da zona de rebaixamento, que estava próxima. Agora, o São Paulo aparece na 10ª posição, distante oito pontos da degola.