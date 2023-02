Calleri tem lesão no tornozelo e pode desfalcar São Paulo no Campeonato Paulista

O centroavante Calleri virou o mais novo problema do técnico Rogério Ceni para o restante do Campeonato Paulista. Um exame constatou lesão nos ligamentos do tornozelo direito e a previsão de recuperação é de, pelo menos, quatro semanas. Diante da gravidade da contusão, o atacante corre o risco de não defender mais o clube nas fases decisivas do Estadual.

Ele se machucou na derrota de sábado para o São Bernardo por 1 a 0. O tratamento teve início ainda no estádio do Morumbi, com gelo no local machucado. O atacante agora fica sob os cuidados do departamento médico são-paulino a fim de tentar agilizar o retorno aos gramados.

Com esse tempo parado, o jogador perderia as quartas de final e a semifinal da competição, marcadas para os dias 12 e 19 de março. A decisão do Estadual está prevista para os dois primeiros finais de semana do mês de abril. Resta saber como será a recuperação do atleta.

Calleri tem lesão no tornozelo e desfalcará o São Paulo nas próximas partidas Foto: Rodrigo Corsi/Ag. Paulistão

O São Paulo volta a campo pelo Paulista no final de semana, quando encerra a fase de grupos enfrentando o Botafogo em Ribeirão Preto. Para esta partida, o técnico Rogério Ceni vai ter problemas para escalar o seu ataque. Além do desfalque de Calleri, o treinador não poderá contar com Erison, também contundido. A solução mais uma vez deverá ser a improvisação de Galoppo no comando do ataque.

Líder do Grupo B com 20 pontos, a equipe do Morumbi tem a mesma pontuação que o Água Santa. O time porém, aparece no topo da chave por ter um melhor saldo de gols (11 a 3) e também contabilizar mais gols marcados (20 a 12).