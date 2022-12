Desorganizado e sentindo falta de entrosamento, o time reserva do Brasil até que tentou fazer frente à lanterna seleção de Camarões, mas sofreu um gol de cabeça nos acréscimos e saiu do Estádio Lusail com sua primeira derrota na Copa do Mundo. Apesar do revés por 1 a 0, o Brasil garantiu a liderança do Grupo G e enfrentará a Coreia do Sul na próxima segunda-feira pelas oitavas de final. Confira os melhores momentos do jogo.

