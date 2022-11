Camarões, adversário do Brasil, empata amistoso contra Jamaica e segue sem vencer antes da Copa

Publicidade





Última adversária do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo do Catar, a seleção de Camarões segue sua rotina de não conseguir vencer amistosos de preparação para a principal competição do futebol. Nesta quarta-feira, jogando em casa, saiu perdendo da Jamaica e foi salva por gol de Kaiba, no empate por 1 a 1 no Estádio Ahmadou Ahidjo, em Yaoundé.

Desde que Vincent Aboubakar, o camisa 10 camaronês, provocou o Brasil, dizendo que a equipe de Tite não é a mesma do passado e que não impõe medo, a esquadra africana só acumula fracassos, mostrando que pode chegar ao Catar como “saco de pancadas do Grupo G.

Seleção camaronesa antes de partida contra Usbesquistão.

Além do empate sofrido diante da Jamaica, nesta quarta-feira, Camarões vinha de duas derrotas seguidas em amistosos disputados na Coreia do Sul. Primeiro, levou 2 a 0 do Usbequistão, depois foi superado pelos donos da casa, que também estarão no Catar, desta vez caindo por 1 a 0, gol do astro Son.

Nesta sexta-feira, a equipe africana faz seu último amistoso, contra o Panamá, antes da estreia no Grupo G, diante Suíça, no Estádio Al Janoub, dia 24. O confronto com o Brasil será somente dia 2 de dezembro, fechando a primeira fase, em Lusail.

O anfitrião Catar, por sua vez, festejou um importante triunfo em amistoso contra a Albânia, por 1 a 0, gol do meio-campista Almoez Ali, no Estádio Municipal, de Marbella, na Espanha. Depois de tropeços contra Jamaica (1 a 1), Canadá (0 a 2) E Chile (2 a 2), a seleção desencantou antes de abrir a Copa contra o Equador, dia 20.