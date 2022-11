Camarões, adversária do Brasil, divulga convocação para a Copa do Mundo com atacante do Bayern

Publicidade

A seleção de Camarões oficializou a sua lista de 26 convocados para a Copa do Mundo do Catar. Os camaroneses empataram por 1 a 1 com a Jamaica, em amistoso disputado na quarta-feira. Integrante do Grupo G, a equipe africana será a última adversária do Brasil na primeira fase do Mundial. A chave também é composta por Suíça e Sérvia.

O técnico Rigobert Song, ex-zagueiro com passagens por times como Liverpool e Galatasaray, aposta na força ofensiva de seu grupo para chegar longe na Copa. A principal estrela camaronesa é o atacante Choupo-Moting, que tem dez gols e três assistências em 15 jogos pelo Bayern de Munique na atual temporada. A lista tem outros nomes relevantes do futebol europeu, com o goleiro Onana, da Inter de Milão, e o volante Anguissa, do Napoli.

O atacante camaronês Eric Maxim Choupo-Moting celebra seu gol marcado pelo Bayern de Munique. Foto: RONNY HARTMANN / AFP

Apesar da qualidade em algumas posições, Camarões chegará a Copa sob certa desconfiança. Isso porque, antes de empatar com a Jamaica, vinha de duas derrotas seguidas em amistosos disputados na Coreia do Sul. Primeiro, levou 2 a 0 do Usbequistão. Depois, foi superado pela seleção sul-coreana, que também estará no Catar, desta vez caindo por 1 a 0, gol do astro Son.

A seleção africana ainda fará um amistoso contra o Panamá, na sexta-feira. A estreia na Copa do Mundo será diante Suíça, no Estádio Al Janoub, dia 24. Em seguida, encara a Sérvia, antes de desafiar o Brasil na última rodada do grupo. Após ficar de fora da edição de 2018, na Rússia, Camarões disputará seu oitavo mundial.

Veja a lista de convocados da seleção camaronesa:

Goleiros: Simon Ngapandouetnbu (Olympique de Marselha), Devis Epassy (Abha-ARA) e Andre Onana (Inter de Milão)

Defensores: Nicolas Nkoulou (Aris Salônica-GRE), Christopher Wooh, (Rennes), Nouhou Tolo (Seattle Sounders), Olivier Mbaizo, (Philadelphia Union), Collins Fai (Al-Tai-ARA), Jean-Charles Castelletto (Nantes) e Enzo Ebosse (Udinese)

Meias: Olivier Ntcham (Swansea), Pierre Kunde, (Olympiacos), Martin Hongla (Verona), Samuel Gouet (Mechelen-BEL), Gael Ondoua (Hannover 96), Andre-Frank Zambo Anguissa (Napoli-) e Jerome Ngom (Colombe Dja-CAM)

Atacantes: Moumi Ngamaleu (Dínamo de Moscou), Georges-Kevin Nkoudou (Besiktas), Vincent Aboubakar (Al-Nassr-ARA), Karl Toko Ekambi (Lyon), Jean-Pierre Nsame (Young Boys-SUI), Bryan Mbeumo (Brentford), Eric Maxim Choupo-Moting (Bayern de Munique), Christian Bassogog (Shanghai Shenhua) e Mrou Souaibou (Coton Sport-CAM).