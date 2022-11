Camarões e Sérvia jogam por primeiros pontos e sobrevida na Copa do Mundo

Publicidade

Após estrearem com derrota, Camarões e Sérvia se enfrentam nesta segunda-feira, às 7 horas (de Brasília), no estádio Al Janoub, na abertura da segunda rodada do Grupo G da Copa do Mundo, o mesmo que conta com Brasil e Suíça. Para evitar uma eliminação precoce, ambos necessitam do triunfo pela redenção e sobrevida no Catar.

Leia também Ronaldo Fenômeno manda carta aberta a Neymar: ‘Estou certo de que o povo brasileiro te ama’

A dupla tenta quebrar uma escrita negativa. Os sérvios acumulam uma sequência de nove derrotas em 11 jogos disputados em Mundiais. Além disso, uma das gerações mais fortes do país tentará evitar a quarta eliminação consecutiva ainda na fase de grupos. Na primeira rodada, os sérvios perderam para o Brasil, por 2 a 0.

Quanto a Camarões, que perdeu na estreia para a Suíça, por 1 a 0, a escrita é ainda mais dolorosa. São oito derrotas consecutivas em Copas do Mundo, deixando a seleção africana com uma responsabilidade muito grande para quebrar a escrita. São apenas três gols marcados neste período.

Como as chances de classificação passam por uma vitória diante de Camarões, o técnico da Sérvia, Dragan Stojkovic, admitiu que terá de mexer ao menos na postura do time para somar os três pontos, não tendo outra alternativa para mantê-los vivos na briga pelas oitavas de final.

Choupo-Moting, principal jogador da seleção camaronesa

“Se quisermos continuar com chances de classificação para as oitavas temos que montar um time competitivo contra Camarões. Não temos alternativas”, repetiu o treinador.

Continua após a publicidade

Quanto ao time, o treinador carrega dúvidas. Isso porque os atacantes Mitrovic e Vlahovic acusaram problemas físicos e podem ser poupados. Assim como Filip Kostic, que ainda não estreou por fadiga muscular.

Na seleção de Camarões o pensamento é vencer a Sérvia e ir para o tudo ou nada contra o Brasil na última rodada. O zagueiro Collins Fai pediu que todos esquecessem o resultado da estreia por uma recuperação imediata.

“Agora não adianta ficar chorando pelo que passou. Se quisermos continuar respirando neste Mundial, temos que nos recuperar já contra a Sérvia. E depois pensamos no Brasil”, comentou o zagueiro.

SÉRVIA X CAMARÕES

SÉRVIA - Vanja Milinkovic-Savic; Milenkovic, Velijkovic e Pavlovic; Zivkovic, Gudelj, Lukic e Mladenovic; Tadic e Sergej Milinkovic-Savic; Mitrovic. Técnico: Dragan Stojkovic.

CAMARÕES - Onana; Fai, N’Koulou, Castelletto e Tolo; Anguissa, Oum Gouet e Hongla; Mbeumo, Choupo-Moting e Toko Ekambi. Técnico: Rigobert Song.

ÁRBITRO - Mohammed Abdulla Hassan Mohamed (Emirados Árabes).

Continua após a publicidade

HORÁRIO - 7h.

LOCAL - Estádio Al Janoub, em Al Wakrah.