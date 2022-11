Onana é cortado da seleção de Camarões por motivos disciplinares; entenda

Publicidade

O goleiro André Onana, um dos principais jogadores de Camarões, foi cortado da delegação horas antes da partida contra a Sérvia, na manhã desta segunda-feira, pela segunda rodada da Copa do Mundo. A federação camaronesa ainda não se manifestou sobre o episódio. Devis Epassy, arqueiro do Abha, da Arábia Saudita, foi escolhido como titular contra os sérvios.

A imprensa internacional trata a decisão como um desentendimento tático entre o técnico Rigobert Song e Onana. Cria do Barcelona e com ótima passagem pelo Ajax, Onana aprendeu a jogar com os pés, dentro da filosofia dos dois clubes, mas o treinador quer um estilo mais tradicional. A desavença causou o corte do goleiro para a partida desta segunda.

O goleiro André Onana e o técnico de Camarões, Rigobert Song, se desentenderam sobre papel tática co camisa 1. Foto: ISSOUF SANOGO / AFP

O caso é mais um controverso para Camarões nesta Copa do Catar. A liberdade do treinador em fazer escolhas também é questionada. Durante o anúncio dos convocados para o Mundial 2022, Song pareceu hesitante ao ler a lista final, precisando de ajuda dos jornalistas para acertar a pronúncia de alguns dos jogadores.

A trajetória de Onana nos gramados está ligada a uma lenda do futebol camaronês. Foi por meio da Fundação Samuel Eto’o, entidade criada pelo ex-jogador e ídolo do Barcelona para fomentar saúde e educação através do esporte no país africano, que o goleiro chegou às categorias de base do Barcelona, aos 14 anos. Uma sanção imposta pela Fifa ao time catalão pelo descumprimento de regras na transferência de estrangeiros o deixou fora de ação por 18 meses.

Ele se transferiu para o Ajax, onde teve grande destaque. A carreira de Onana foi interrompida abruptamente em fevereiro de 2021. Depois de acordar com uma dor de cabeça, o camaronês tomou o que acreditava ser uma aspirina, mas na verdade ingeriu acidentalmente uma medicamento que havia sido prescrito para sua mulher grávida, com a substância furosemida, diurético proibido pela Agência Mundial Antidopagem (Wada, sigla em inglês).

O goleiro alegou que apesar das embalagens não serem parecidas, as pílulas eram. A versão foi aceita pela Uefa, mas não impediu que a entidade banisse Onana de qualquer atividade relacionada ao futebol por 12 meses. O atleta ficou impedido não só de jogar como também de treinar com os companheiros de equipe.

Apesar da trajetória vitoriosa, o camaronês decidiu não renovar o contrato com o time holandês para aceitar uma proposta da Inter de Milão. O atleta assinou com o clube italiano sem custos até 2026.