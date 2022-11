Camarões e Sérvia empatam em duelo de seis gols em partida do grupo do Brasil na Copa

Publicidade

Jogos interessantes não precisam reunir necessariamente grandes equipes. Foi o que aconteceu, nesta segunda-feira, no Al Janoub Stadium, em Al Wakrah, no empate por 3 a 3 entre Camarões e Sérvia, pela segunda rodada do Grupo G da Copa do Mundo do Catar. Os africanos abriram o placar, tomaram a virada por 3 a 1, mas conseguiram empatar na etapa final com belos gols.

Com o resultado, cada seleção somou o primeiro ponto no Grupo G e agora elas esperam pelo duelo entre Brasil e Suíça, às 13 horas (de Brasília), no qual cada time soma três pontos. A seleção brasileira, se vencer a Suíça, vai garantir presença antecipada nas oitavas de final. O mesmo acontece para os suíços.

Aboubakar marcou lindo golaço de cobertura para Camarões. Foto: Pavel Golovkin/AP

O jogo começou em ritmo lento, mas foi ganhando intensidade após os dez primeiros minutos. Camarões buscou jogadas pelas laterais para tentar fugir da forte marcação da Sérvia, mas não teve sucesso no começo. Já os sérvios apostaram nas jogadas aéreas para seus altos atacantes. O curioso é que as duas grandes oportunidades surgiram em bolas rasteiras, ambas com o artilheiro Mitrovic.

Aos dez minutos, o maior artilheiro da seleção da Sérvia, em jogada individual, acertou a trave direita do goleiro Epassy, substituto do titular Onana, desligado da delegação após discordar de uma orientação dada pelo técnico Rigobert Song. Aos 16, Mitrovic ficou livre na marca do pênalti, mas mandou a bola para fora, após falha tripla da zaga africana. A resposta de Camarões foi imediata. Kunde mandou uma bomba de longe, mas Vanja fez bela defesa, aos 18 minutos.

E o gol saiu aos 29 minutos de uma forma pouco provável. A altíssima defesa da Sérvia foi superada em uma bola alçada na área e aproveitada na sequência por Castelletto para abrir o placar para Camarões.

Com a vantagem, Camarões se fechou em seu campo e deixou a iniciativa para a Sérvia, sempre muito afoita na armação e na conclusão das jogadas. O nervosismo sérvio também pode ser visto na saída de bola. Aos 43, Kunde aproveitou para criar mais duas boas possibilidades para Camarões, mas falhou nas finalizações.

O castigo veio em seguida. Aos 46 minutos, o grandalhão Pavlovic, de 1,94 metro de altura, empatou em bela cabeçada, após falta cobrada pelo talentoso canhoto Tadic.

Camarões sentiu o gol. Perdido em campo, cometeu duas falhas seguidas, inclusive do goleiro Epassy, que permitiram Sergej fazer o gol da virada, aos 48 minutos. Antes do intervalo, Mitrovic quase fez o terceiro. Detalhe: o árbitro Mohammed Abdulla Hassan, dos Emirados Árabes, deu cartão amarelo para Bassogog (Camarões) e Jovic (Sérvia), que, do banco de reservas, foram até seus companheiros festejar o gol.

O segundo tempo começou com a Sérvia recuando a marcação e deixando Camarões com a bola. Mas, aos oito minutos, uma roubada no meio de campo permitiu que os croatas partissem para o gol em um belo toque de bola, com finalização do goleador Mitrovic: 3 a 1.

A vantagem no placar fez a Sérvia diminuir o ritmo e deixar Camarões no desespero. Com isso, o africanos foram à frente, apoiados pela entrada do experiente Aboubakar, que fez o segundo gol, aos 19, em um belíssimo toque por cima do goleiro, e aos 21, com Choupo-Moting, após ótima assistência do próprio Aboubakar. Os minutos finais foram muito disputados com as duas seleções se revezando no ataque e criando chances para obter a vitória. Na melhor delas, Mitrovic recebeu livre dentro da área, mas mandou para fora.

FICHA TÉCNICA:

CAMARÕES 3 X 3 SÉRVIA

CAMARÕES - Epassy; Fai, Castelletto, N’Koulou e Tolo; Kunde (Bassogog), Anguissa (Oum Gouet) e Hongla (Aboubakar); Mbeumo (N’Koudou), Choupo-Moting e Toko Ekambi (Ondoua). Técnico: Rigobert Song.

SÉRVIA - Vanja Milinkovic-Savic; Milenkovic, Veljkovic (Babic) e Pavlovic ((Stefan Mitrovic)); Zivkovic (Radonjic), Lukic, Maksimovic e Kostic (Djuricic); Tadic, Sergej Milinkovic-Savic (Grujic) e Aleksandar Mitrovic. Técnico: Dragan Stojkovic.

GOLS - Castelletto aos 29, Pavlovic aos 46 e Sergej aos 48 minutos do primeiro tempo. Mitrovic aos oito, Aboubakar 19 e 21 minutos do segundo.

ÁRBITRO - Mohammed Abdulla Hassan (Emirados Árabes)

CARTÕES AMARELOS - N’Koulou, Bassogog, Jovic

RENDA - Não disponível.

PÚBLICO - 39.789 espectadores.

LOCAL - Al Janoub Stadium, Al Wakrah.