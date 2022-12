Camarões x Brasil: escalação das equipes, onde assistir, horário e arbitragem

Agora é a hora da decisão! Na tarde desta sexta-feira (2), os grupos da Copa do Mundo do Catar vão definir os últimos classificados para as oitavas de final. Às 16h, Camarões e Brasil se enfrentam no Estádio Lusail, no Catar. O jogo terá transmissão da ao vivo na Globo, na CazeTV no YouTube (Streaming) e no Sportv (TV fechada).O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

Camarões entra para a partida desta sexta-feira sabendo que só a vitória interessa se pensa em avançar na Copa do Mundo do Catar. Com apenas um ponto em dois jogos, a equipe africana precisa somar os três pontos para ter chance de seguir para o mata-mata.

Já o Brasil iniciará a partida no estádio Lusail com um time todo reserva. Com seis pontos em dois jogos, a seleção brasileira já está garantida nas oitavas de final e precisa de apenas um ponto para garantir a liderança do grupo.

Por conta disso e do pouco espaço de tempo entre o terceiro jogo e a partida eliminatória, o técnico Tite optou por uma equipe reserva. Desta forma, Éderson ganhará oportunidade no gol, Daniel Alves será o capitão e Gabriel Jesus o atacante mais avançado da equipe.

HORÁRIO E LOCAL

A partida entre Camarões e Brasil acontecerá nesta sexta-feira às 16h (pelo horário de Brasília), no estádio Lusail.

ONDE ASSISTIR

CAMARÕES X BRASIL

CAMARÕES - Epassy, Fai, Castelletto, N’Koulou e Tolo; Hongla, Anguissa e Kunde; Mbeumo, Choupo-Moting e Ekambi. Técnico: Rigobert Song

BRASIL - Ederson; Daniel Alves, Militão, Bremer e Alex Telles; Fabinho, Fred e Rodrygo; Antony, Gabriel Jesus e Martinelli. Técnica: Tite

QUEM APITA?

Árbitro: Ismail Elfath (EUA)

Assistente 1: Kyle Atkins (EUA)

Assistente 2: Corey Parker (EUA)

Quarto árbitro: Ma Ning (CHN)

VAR: Alejandro Hernández (ESP)

ÚLTIMOS RESULTADOS

Na primeira fase da Copa do Mundo do Catar, Camarões estreou perdendo para a Suíça, por 1 a 0. Depois, a seleção africana empatou em 3 a 3 com a Sérvia.

O Brasil estreou no Catar superando a Sérvia, por 2 a 0, e depois venceu a Suíça, por 1 a 0.