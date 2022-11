Camarões x Sérvia: escalação das equipes, onde assistir, horário e arbitragem

Publicidade

A Copa do Mundo do Catar segue com mais jogos pela segunda rodada nesta segunda-feira (27). Abrindo o dia de partidas do grupo G, Camarões e Sérvia se enfrentam, às 7h (pelo horário de Brasília) Estádio Al Janoub, em Al Wakrah, no Catar. O jogo terá transmissão da Rede Globo (TV aberta), SporTV e SporTV 2 (TV fechada). O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

Abrindo o dia de jogos nesta segunda-feira, Camarões e Sérvia se enfrentam pela segunda rodada do grupo G. Depois de perder na primeira rodada para a Suíça, os camaroneses buscam a reabilitação na Copa do Mundo do Catar.

Precisando da vitória para não se complicar no Mundial, o técnico Rigobert Song seguirá apostando no trio formado por Mbeumo, Choupo-Moting e Toko Ekambi para o ataque da equipe.

Arte Estadão

Já a Sérvia espera jogar melhor do que na estreia. Em sua estreia no Catar, os sérvios conseguiram um primeiro tempo equilibrado e mostraram sua força defensiva contra o Brasil. Contudo, na segunda etapa, a equipe caiu fisicamente e foi dominada.

Para somar os primeiros pontos na Copa do Mundo, Stojkovic manterá a dupla Milinkovic-Savic e Mitrovic no ataque para o duelo desta segunda-feira.

HORÁRIO E LOCAL

A partida entre Camarões e Sérvia acontece neste domingo, às 7h (horário de Brasília), Estádio Al Janoub, em Al Wakrah, no Catar.

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão da Rede Globo (TV aberta), SporTV, SporTV 2 (TV fechada). O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

SÉRVIA X CAMARÕES

SÉRVIA - Vanja Milinkovic-Savic; Milenkovic, Velijkovic e Pavlovic; Zivkovic, Gudelj, Lukic e Mladenovic; Tadic e Sergej Milinkovic-Savic; Mitrovic. Técnico: Dragan Stojkovic.

CAMARÕES - Onana; Fai, N’Koulou, Castelletto e Tolo; Anguissa, Oum Gouet e Hongla; Mbeumo, Choupo-Moting e Toko Ekambi. Técnico: Rigobert Song.

QUEM APITA?

Árbitro: Mohammed Abdulla Hassan Mohamed (Emirados Árabes Unidos)

Assistente 1: Mohamed Al-Hammadi (Emirados Árabes Unidos)

Assistente 2: Hasan Al-Mahri (Emirados Árabes Unidos)

Quarto árbitro: Ma Ning (China)

VAR: Nicolás Gallo (Colômbia)

ÚLTIMOS RESULTADOS

Na primeira rodada da Copa do Mundo, Camarões foi derrotado pela Suíça, por 1 a 0.

Já a Sérvia foi superada de virada pelo Brasil, por 2 a 0.