Juiz usa câmera no uniforme para apitar jogo do Bayern e mostra imagens de dentro do campo; veja

Antes de iniciar, de fato, a temporada europeia, o Bayern de Munique entrou em campo para o seu último amistoso de pré-temporada contra o Grasshoppers, da Suíça. Mas a goleada por 4x1 repercutiu ainda mais pela forma criativa que o clube alemão divulgou as imagens no pós jogo. O árbitro que apitou o duelo, Michael Bacher, usou uma câmera presa no seu uniforme para filmar de dentro do gramado.

Em seu canal oficial do YouTube, o Bayern publicou um mini documentário sobre o amistoso, que mostram imagens da preparação do elenco, desde a saída do hotel e chegada no estádio, aquecimento e os lance com a bola rolando.

A câmera do juiz flagrou momentos como o cumprimento com os atletas, divididas e toques de bola. Tudo filmado no estilo 'primeira pessoa', como se o espectador estivesse dentro do gramado. A ideia, mesmo que criativa, não é algo inédito. As câmeras nos uniformes dos árbitros já foram usadas em partidas do Real Madrid, como em uma amistoso contra o MLS All-Stars, da liga norte-americana, e até em um jogo oficial da Premier League.

Em maio deste ano, a partida entre Crystal Palace e Manchester United, o juiz Jarred Gillett utilizou uma câmera para filmar a partida da liga inglesa. Segundo a organização do campeonato, a ideia é usar as imagens para entender as necessidades que os árbitros têm durante os jogos e, além disso, as imagens serão usadas em um documentário produzido pela Premier League falando sobre a arbitragem no país.