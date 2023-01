Camisa 10 do Juventus homenageia Pelé no estádio do gol mais bonito do Rei: ‘É uma referência’

Uma semana após a morte de Pelé, aos 82 anos, a Copa São Paulo de Futebol Júnior, em especial os jogadores, homenageia o Rei do Futebol. Jovens, de até 20 anos, prestaram suas homenagens nos gramados ao redor do Estado. Um destes casos é o de Gabriel Luan Masson, meio-campo do Juventus, que homenageou Pelé na vitória sobre o São Caetano por 2 a 0, na estreia da equipe na Copinha nesta quarta-feira, 4.

De pênalti, já nos acréscimos da segunda etapa, Masson garantiu a vitória juventina. Na comemoração, o camisa 10 mostrou a camiseta que trazia por baixo do seu uniforme, com o rosto do Rei do Futebol e a frase “Pelé Eterno”. Ele foi advertido pelo árbitro com o cartão amarelo após o lance. A partida, disputada na Rua Javari, estádio do Juventus da Mooca, trazia alguns elementos, como conta o jogador, ao Estadão.

Masson, camisa 10 do Juventus, homenageou Pelé na comemoração de seu gol na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Foto: Ale Vianna/C.A. Juventus

“O Pelé é um jogador que nos inspira muito. Por mais que nós, jovens, não tenhamos visto ele jogar, a gente vê os vídeos, as fotos e temos ele como uma inspiração para a nossa carreira”, conta o jogador. Durante a partida, diversos torcedores nas arquibancadas prestaram homenagens a Pelé, com camisas e faixas em referência ao eterno camisa 10, que Masson carrega no Juventus. “O que Cristiano Ronaldo, Messi e Lewandowski fazem hoje em dia, ele já fazia em 1960.”

Assim como a maioria dos brasileiros - o velório de Pelé recebeu mais de 200 mil pessoas em Santos -, Masson ficou sentido pelo falecimento do ídolo. “A camisa 10 só tem a sua importância graças a Pelé”, afirma o jogador. Ele conta que, com o início da Copinha próximo, ele conversou sobre sua família para homenagear o Rei. “Queria marcar um gol e marcar esse momento na história. Graças a Deus tudo saiu como planejado.”

Juventus venceu o São Caetano por 2 a 0 na estreia da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Foto: Ale Vianna/C.A. Juventus

Assim como Masson, outros jovens homenagearam Pelé nesta primeira rodada da Copinha. Na estreia do Santos contra o São Raimundo, os “Meninos da Vila” comemoraram com o “soco no ar”, eternizado pelo Rei. A partida também foi paralisada no minuto 10, em respeito ao ídolo. “Essas celebrações vão continuar (ao longo da Copinha), porque todos os garotos têm como objetivo espelhar a figura do Pelé em suas carreiras”, conta Masson.

As imagens de Masson, celebrando com a camiseta em homenagem a Pelé, repercutiram nas redes sociais. “Foi um momento histórico, que vai ficar marcado para sempre em minha vida”, conta o jogador. Ele disputa sua terceira Copinha pelo Juventus - também jogou em 2020 e 2022. Na última temporada, foi um dos destaques da equipe, com quatro gols em cinco jogos, e ganhou oportunidades no profissional na Copa Paulista e na Série A2 do Campeonato Paulista.

Masson se prepara para cobrar o pênalti que garantiu a vitória do Juventus sobre o São Caetano na Copinha. Foto: Ale Vianna/C.A. Juventus

Ao longo da última semana, ex-jogadores da seleção brasileira, campeões mundiais, foram ausência no velório do Pelé, que aconteceu no Estádio Urbano Caldeira, a Vila Belmiro, durante 24 horas, entre segunda e terça-feira. Neste período, apenas dois jogadores campeões mundiais com a seleção brasileira estiveram no local para prestar suas últimas homenagens ao Rei: o companheiro do tricampeonato Clodoaldo (1970) e o volante Mauro Silva (1994), vice-presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF).

“Não dá para julgar os ex-jogadores, talvez por conflitos de agenda não fosse possível estar presente”, afirma o camisa 10 do Juventus. “O importante é continuar com as homenagens, para que a sua imagem não seja esquecida.”

Pelé contra o Juventus

Ao longo de sua vida, Pelé contava que o seu gol mais bonito da carreira foi marcado na Rua Javari. Infelizmente, o lance não foi filmado. Foi em um jogo entre Santos e Juventus, quando o craque chapelou quatro jogadores e colocou a bola para dentro do gol. O gol foi tão marcante que recebeu homenagens do rival em 2006, com um busto do Rei, na entrada do estádio. Uma reconstituição, de como teria sido o lance, também foi feita com o uso da tecnologia.

Em 2006, Pelé foi homenageado com um busto na Rua Javari, estádio do Juventus. Foto: Eduardo Barile

O Juventus também foi uma das principais vítimas de Pelé ao longo de sua carreira. Dos 1283 gols anotados pelo Rei do Futebol, 42 foram sobre o clube da Mooca. É a segunda maior marca do camisa 10, empatado com a Portuguesa e inferior apenas ao Corinthians.