Racing cria camisa do time para mães amamentarem seus filhos no estádio; veja vídeo

O Racing inovou com o lançamento de seu novo uniforme. Neste sábado, o clube anunciou sua camisa projetada especialmente para facilitar as mães amamentarem seus filhos nos estádios. Em vídeo lançado nas redes sociais, as torcedoras falam sobre o estigma que ainda existe na sociedade a respeito da amamentação.

A camisa é desenvolvida pela Kappa e possui uma abertura posicionada entre duas camadas sobrepostas, permitindo que as mães amamentem seus filhos de forma confortável. A iniciativa é considerada pioneira no futebol e o Racing afirmou que disponibiliza o design a qualquer outro clube do mundo que queira repetir a ideia.

Camisa do Racing foi projetada para facilitar a amamentação dos bebês nos estádios.

“Estamos orgulhosos de apresentar esta camisa a vocês, o mesmo orgulho que sentimos por transmitir tanto amor”, escreveu o clube em sua conta oficial do Twitter. No vídeo de anúncio o Racing afirma que a amamentação em público ainda não 100% aceita na sociedade.

“No Racing queremos acompanhar quem escolha amamentar, onde quer que estejam”, detalha a apresentação. A camisa é obra da estilista Lidia Navarro. “Foi um desafio encontrar uma camisa que se adaptasse à amamentação, que tivesse um jeito prático e rápido de colocar o bebê no peito”, detalha Lidia. A camisa estará à venda no site oficial do clube.

No campo, o Racing disputou a última rodada do Campeonato Argentino neste domingo. Na disputa pelo título, a equipe perdeu para o River Plate por 2 a 1. Com o empate entre Boca Juniors e Independiente em 2 a 2, a equipe ficou com o vice-campeonato.

Confira vídeo de revelação da nova camisa do Racing: