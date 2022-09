Adidas lança coleção de camisas dos clubes brasileiros em referência ao ‘Outubro Rosa’; confira

A Adidas lançou nesta sexta-feira uma nova coleção de camisas de seus clubes em campanha de conscientização do “Outubro Rosa”, mês de prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero. Atlético-MG, Cruzeiro, Flamengo, Internacional e São Paulo revelaram seus novos uniformes, todos na cor rosa.

A campanha não é inédita na empresa de material esportivo. Em 2020, Flamengo, Inter e São Paulo já tiveram uniformes projetados pela marca para a campanha do Outubro Rosa. Neste ano, a novidade são os dois novos clubes de Minas que participam do projeto: Atlético e Cruzeiro.

Rivais dentro de campo, as equipes mineiras anunciaram em conjunto os uniformes nesta sexta. “Deixe a rivalidade para os 90 minutos! No mês de combate ao câncer de mama, quanto maior nossa torcida, melhor! Atlético e Cruzeiro chegam juntos nesse Outubro Rosa”, afirmaram os clubes por meio de suas redes sociais.

Atlético-MG e Cruzeiro lançam em conjunto novo uniforme da Adidas em referência ao "Outubro Rosa". Foto: Divulgação/ Adidas

Além dessa união de Atlético e Cruzeiro, a Adidas reforçou a importância da luta de todos na prevenção ao câncer de mama. “Esse lançamento é para que a gente se junte em uma só torcida! Unidos, podemos cada vez mais conscientizar as pessoas sobre a importância do diagnóstico preventivo do câncer de mama”, defende a marca. “Nossa luta é conjunta e não apenas das mulheres. Juntos mais fortes!”

Entre os times, cada camisa possui uma certa particularidade. Além da cor rosa, São Paulo, Atlético -MG e Cruzeiro têm destaques em branco, preto e azul, respectivamente, em seus novos uniformes. O Flamengo possui faixas na vertical, com diferentes tons rosados, enquanto o Inter chega com sua versão inteira lisa, com um mesmo tom de rosa.

Os novos uniformes já estão disponíveis no site da empresa a partir desta sexta, nos modelos femininos e masculinos. Eles serão vendidos por R$ 279,99 na versão adulta, em numerações inclusivas que vão do PP ao 2GG.