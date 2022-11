Camisas usadas pelos jogadores da Argentina na Copa serão leiloadas em app

Publicidade

As camisas usadas pelos jogadores da seleção argentina na Copa do Mundo do Catar serão leiloadas durante a competição, que começará a ser disputada no domingo, informou a Associação do Futebol Argentino (AFA) nesta sexta-feira.

Dessa forma, as camisas usadas por Lionel Messi e o resto da equipe nacional serão colocadas a leilão através de um aplicativo para smartphones.

Este é o resultado de um acordo assinado com a empresa AC Momento pela AFA, que esclareceu que só será possível leiloar “as camisas utilizadas no primeiro tempo, de modo que depois os jogadores possam trocar camisas com os adversários ou dá-las a torcedores”.

Torcedores da Argentina se reúnem em Doha. Foto: Abir Sultan/ EFE

“Temos o orgulho de anunciar a nossa parceria com a AC Momento. Com esta plataforma, torcedores de todo o mundo poderão fazer lances ao vivo pelas camisas usadas pelos jogadores na Copa do Mundo no Catar e em outros torneios no futuro”, informou a entidade.

Messi será o capitão da Argentina no Catar e busca o título de campeão mundial, como o compatriota Diego Maradona conseguiu em 1986. A camisa que Maradona usou na vitória sobre a Inglaterra nas quartas de final de 1986, no México, foi leiloada no início deste ano por US$ 8,95 milhões e bateu o recorde da peça esportiva mais cara já vendida, segundo Momento.

“A Argentina é uma das melhores seleções do mundo e, certamente, uma das favoritas deste mês no Catar”, afirmou John Brennan, fundador e diretor executivo da AC Momento. Os leilões das camisas serão abertos no aplicativo Momento Market (disponível para iOS e Android) a partir do início de cada jogo e haverá um período de leilão prolongado após a partida.