9ª rodada do Campeonato Brasileiro: assista aos melhores momentos dos jogos do sábado

Fortaleza 0 x 0 Bahia:

Em jogo com várias lesões, o Fortaleza perdeu a oportunidade de entrar no G-4 do Campeonato Brasileiro ao ficar no 0 a 0 com o Bahia, neste sábado, na Arena Castelão, pela 9ª rodada. Os dois rivais do Nordeste ocupam posições intermediárias na tabela. Veja os melhores momentos do jogo:

Cruzeiro 0 x 1 Atlético-MG:

Em clássico mineiro, o Hulk marca gol de falta no primeiro tempo e o Atlético-MG derrotou o Cruzeiro por 1 a 0 neste sábado, em jogo realizado no Parque do Sabiá, em Uberlândia. Foi a primeira vez que as duas equipes de Minas se enfrentaram na Série A desde que o Cruzeiro foi para a segunda divisão. Acompanhe os melhores momentos do jogo:

América-MG 2 x 0 Corinthians:

Continua após a publicidade

O Corinthians, de Vanderlei Luxemburgo, visitou o América-MG e acabou derrotado por 2 a 0. O time paulista ainda teve um pênalti perdido por Fábio Santos. Os gols mineiros foram de Danilo Avelar e Renato Marques. O time paulista estava animado em poder melhorar sua condição no Brasileirão após a classificação na Copa do Brasil diante do Atlético-MG, e da forma como ela aconteceu no meio da semana. Mas não teve forças para superar o outro time de Minas. Veja os principais momentos da partida:

Santos 1 x 1 Internacional:

O Santos ficou apenas no empate com o Internacional na Vila Belmiro pela 9ª rodada do Brasileirão. Os gols foram marcados no início da partida por Luiz Adriano e Lucas Lima, dois atletas mais veteranos do rivais. O time de Porto Alegre vive mau momento na temporada. Caiu fora na Copa do Brasil e desce a ladeira no Nacional. O Santos está entre os dez primeiros da competição. Acompanhe os melhores momentos da partida:

Athletico-PR 1 x 0 Botafogo

Athletico-PR recebeu o líder Botafogo na Arena da Baixada e mostrou aos cariocas que sabe se impor jogando em casa. O único gol da partida foi de Alex Santana, que fez um belo gol justamente contra o clube que defendeu anteriormente, fazendo valer a ‘lei do ex’. As duas equipes já haviam se encontrado no meio de semana, mas pela Copa do Brasil. No Nilton Santos, o Botafogo venceu a partida por 1 a 0, mas acabou derrotado nos pênaltis por 4 a 2.