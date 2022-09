Série A do Campeonato Italiano vai ter primeiro jogo com arbitragem feminina

Maria Ferrieri Caputi vai entrar para a história do futebol italiano neste final de semana. Escalada para comandar a partida entre Sassuolo e Salernitana, a ser disputada no próximo domingo, ela se tornará a primeira mulher a apitar um jogo da Série A na Itália.

O anúncio foi feito nesta quarta-feira pela Associação Italiana de Árbitros (AIA). Natural de Livorno, ela tem 31 anos e já teve uma experiência envolvendo equipe da Série A ao trabalhar no ano passado em uma partida da Copa da Itália. Maria Caputi apitou o jogo entre Cagliari e Citadella e anulou três gols neste duelo.

Alfredo Trentalante, presidente da entidade que comanda os árbitros na Itália, disse estar emocionado pela escalação de uma mulher como árbitra em um jogo da elite na Itália.

Maria Sole Ferrieri Caputi se tornará a primeira arbitra mulher a apitar jogos do Campeonato Italiano.

“Não é um dia comum e também me emociono. Maria vai estrear na Série A por mérito, sem atalhos. Estamos prestes a viver um momento histórico depois de mais de 110 anos. Nós temos de agradecer àqueles que acreditaram no seu potencial. Não estamos concedendo nenhum privilégio. Ela conquistou este espaço”, afirmou o dirigente.

A relação de Ferrieri Caputi com o ofício de juíza de futebol começou a há sete anos. Cinco anos depois, foi promovida para arbitrar na Série C. Ela também trabalhou em um jogo da Série B no ano passado.