Paulistão 2024: FPF define grupos, datas e transmissão; confira chaveamento

A Federação Paulista de Futebol (FPF) definiu nesta quinta-feira, 16, em sorteio realizado no Auditório Ibirapuera, os grupos do Campeonato Paulista de 2024. A competição se inicia no dia 21 de janeiro, ainda sem duelo definido, e se encerra no dia 7 de abril, com a grande decisão. O Campeonato Paulista, desde 2023, também garante cinco vagas à Copa do Brasil. Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo são os cabeças de chave do Paulistão. A cerimônia contou com a presença de dirigentes dos 16 clubes na disputa, além de torcedores ilustres das principais equipes.

O atual campeão Palmeiras caiu no Grupo B, ao lado do Água Santa, com quem fez a final da última edição, Guarani e Ponte Preta. Apesar de o sorteio não permitir que os quatro grandes não caíssem no mesmo grupo, o mesmo não vale para clássicos do interior paulista. Com isso, as equipes de Campinas não se enfrentam na primeira fase – duelo que não ocorreu nesta temporada na primeira divisão do Estadual só acontecerá caso ambas avancem às quartas de final. Para isso, precisarão eliminar o time alviverde. Uma reedição da final de 2023 só é possível confronto de mata-mata.

Ao Estadão, Ricardo Moisés, CEO do Guarani, revela estar “triste” pelo sorteio impedir que Guarani e Ponte Preta se enfrentem na primeira. “É um clássico centenário, que envolve muita história e para os nossos torcedores gera muito expectativa no confronto.” Por outro lado, não defende que existam regras para que Guarani e Ponte não caíssem no mesmo grupo na primeira fase da competição. “A FPF foi muito clara no regulamento do sorteio. Tenho certeza que, apesar de não termos o clássico na primeira fase, será um grande campeonato”, afirma.

O time alviverde deve chegar, novamente, como favorito no Paulistão. Campeão de três das últimas quatro edições – a exceção é 2021, quando foi vice para o São Paulo –, o Palmeiras tenta conquistar o tricampeonato. Abel Ferreira, que se mostrou insatisfeito nas últimas entrevistas coletivas, tem contrato até dezembro de 2024. O português pode, em caso de novo título, repetir o feito de Fábio Carille, último treinador a conquistar três títulos seguidos do Paulistão, entre 2017 e 2019.

Corinthians e Red Bull Bragantino, dois times da Série A, estão no Grupo C e podem se enfrentar logo nas quartas de final. Com Mano Menezes, o time alvinegro é aquele que menos perdeu nos últimos nove jogos do Brasileirão, enquanto a equipe de Bragança Paulista, com Pedro Caixinha, luta pelo título do Brasileirão e está a três pontos do líder da competição, Palmeiras.

A gestão do Corinthians se encerra em 31 de dezembro. Há dois candidatos para a presidência: André Luiz e Augusto Mello. Alessandro, gerente de futebol do clube, garante que, para o Paulistão, irá trabalhar, da melhor maneira possível, para deixar o melhor elenco para o sucessor. Mano Menezes deve ser mantido no cargo técnico. “Temos um compromisso até dezembro. Vamos sentar com o Mano, definir metas, estratégias e antecipar bastante coisa para a próxima temporada.”

O Santos ficou no Grupo A com Santo André, Portuguesa e Ituano. A equipe da Baixada precisa obter um bom resultado no próximo Estadual para não correr riscos de ficar fora da Copa do Brasil novamente em 2025. Já o São Paulo foi alocado no Grupo D junto a São Bernardo, Botafogo de Ribeirão Preto e Novorizontino. Trata-se de uma das Chaves mais equilibradas, com equipes das três primeiras divisões nacionais. Sobre o próximo ano, Julio Casares, presidente do time tricolor, defende a gestão do elenco que foi feita em 2023. “A montagem do elenco foi feita com muita responsabilidade, e que por vezes não dá um retorno imediato. O São Paulo fez a lição de casa e isso traz mais tranquilidade para o próximo ano.”

Novamente nesta edição haverá o auxílio do árbitro de vídeo (VAR) em todos os jogos, da fase de grupos à final. A bola da Penalty, a S11 Ecoknit, que será usada em 2024 será a mais sustentável do mundo, de acordo com a FPF. Ela é elaborada com borracha natural, fio biodegradável, materiais extraídos da cana de açúcar e tecido reciclável obtido por meio de garrafas pet. Até hoje, a parceria entre Penalty e FPF resultou na reciclagem de mais de 230 mil garrafas, entretanto, até o final da temporada 2024, o número deve superar as 250 mil, levando em conta a produção de bolas que serão utilizadas nas competições da federação.

S11 Ecoknit, bola oficial do Campeonato Paulista 2024. Foto: Divulgação/ FPF

“As receitas do Paulistão cresceram temporada a temporada, posicionando o futebol paulista em um lugar privilegiado. Não à toa, temos 13 clubes disputando as Série A, B e C do Campeonato Brasileiro. Estamos trabalhando continuamente para que o Paulistão cresça ainda mais em 2024. Estou certo de que o melhor está sempre por vir”, afirmou Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da FPF.

FPF nega possibilidade de reduzir datas do Estadual

Foram ventiladas nas últimas semanas informações sobre uma possibilidade de redução de datas dos Estaduais a partir de 2026. No entanto, o mandatário da FPF negou tais informações e disse que nesta sexta-feira será veiculada uma nota conjunta assinada pelos clubes paulistas em apoio à manutenção do formato atual do Estadual. “A Federação está aberta a discutir uma redução nas datas sul-americanas e da Copa do Brasil. O Estadual está estabilizado com 16 datas. Quem implantou isso não falou a verdade e tem outros interesses”, afirmou Carneiro Bastos.

Paulo Buosi, vice-presidente do Palmeiras – Leila Pereira não esteve presente na cerimônia – acompanha a ideia de que o início da temporada deve ser repensado, para não prejudicar clubes e atletas. “A melhoria do calendário impacta o futebol brasileiro como um todo, não só o Palmeiras. É uma preocupação que todos temos de ter. Se não resolvermos a questão do calendário do futebol brasileiro, vamos estar enxugando gelo”, diz o dirigente. “Apenas duas semanas de preparação traz resultados ruins, como lesões. Para o futebol brasileiro evoluir, esse é um problema que nós temos de resolver.”

Premiação

Os valores ainda não foram revelados, mas a FPF promete que o Paulistão 2024 terá a maior receita de patrocínio com direitos de transmissão da história da competição. Além disso, a competição tem os naming rights vendidos para a Sicredi; o mesmo vale para todas as demais competições organizadas pela FPF. Em 2023, com o 25º título Estadual, o Palmeiras acumulou R$ 20 milhões com premiação.

Sorteio no Auditório Ibirapuera define grupos do Paulistão 2024. Foto: Murillo César Alves/ Estadão

Confira os grupos do Paulistão 2024

Para o sorteio, a FPF chamou atletas olímpicos e paralímpicos, com base na ideia de que 2024 será um ano importante para o esporte brasileiro. Dois para cada cabeça de chave que, além de atletas, também são torcedores. Entre eles, o nadador Daniel Dias, maior medalhista paralímpico brasileiro, Verônica Hipólito, Arthur Zanetti e Hugo Hoyama.

Grupo A: Santos, Ituano, Santo André e Portuguesa

Santos, Ituano, Santo André e Portuguesa Grupo B: Palmeiras, Água Santa, Guarani e Ponte Preta

Palmeiras, Água Santa, Guarani e Ponte Preta Grupo C: Corinthians, Red Bull Bragantino, Mirassol e Inter de Limeira

Corinthians, Red Bull Bragantino, Mirassol e Inter de Limeira Grupo D: São Paulo, São Bernardo, Botafogo-SP e Novorizontino

Sorteio do Paulistão 2024 contou com a presença de atletas olímpicos e paralímpicos. Foto: Murillo César Alves/ Estadão

Regulamento

Ao todo, 16 clubes disputam a competição. O sorteio desta quinta separou todas equipes em quatro grupos. Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo são os cabeças de chave do Paulistão. Na primeira fase, todas as equipes, exceto as do mesmo grupo, se enfrentam em turno único; os dois melhores de cada chave avançam às quartas de final e as duas piores equipes, na classificação geral, são rebaixados à Série A2 da competição.

Nas quartas, os dois melhores clubes de cada chave se enfrentam em jogo único; nas semifinais, as fórmulas se repetem, com base na classificação geral, que se mantém para o mata-mata, para definir os duelos e o clube com melhor campanha joga em casa; na final, jogos de ida e volta, com o time de maior pontuação decidindo o confronto em sua casa.

Transmissão

A TV Globo não irá transmitir o Campeonato Paulista em 2024. Principal detentora dos direitos de transmissão da competição nas décadas de 2000 e 2010, a emissora não chegou a um acordo com a FPF para manter os jogos em sua grade do Premiere, pay-per-view do Grupo Globo. Em 2023, mais de 100 milhões, segundo a entidade, acompanharam a competição.

Assim, os torcedores terão as seguintes opções para acompanhar os jogos das equipes paulistas: Record na TV aberta, TNT na TV fechada, YouTube, com a CazéTV, e HBO Max, no streaming. O sorteio dos grupos, inclusive, é compartilhado entre as emissoras e conta com a participação de apresentadores e repórteres de cada uma delas.

