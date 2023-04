Campeonato Paulista terá equipe de arbitragem toda feminina pela 1ª vez na história em uma decisão

A decisão da Série A2 do Paulistão de 2023, entre Ponte Preta e Novorizontino, entrou para a história. A partida que acontece neste sábado (8), em Campinas, terá uma equipe de arbitragem toda feminina. Edina Alves Batista será a árbitra e Neuza Inês Back e Amanda Pinto Matias estarão nas bandeiras. O VAR será responsabilidade de Daiane Muniz dos Santos. É a primeira vez na história que a decisão da competição terá uma equipe totalmente formada por mulheres.

Essa não será a primeira vez de Edina em uma final estadual. Na última semana, a árbitra, que foi uma das representantes do Brasil na última Copa do Mundo, foi a responsável pelo apito no duelo entre Palmeiras e Água Santa, na primeira partida da decisão da primeira divisão do Paulistão.

A equipe de arbitragem para a decisão da série A2 do Campeonato Paulista será completada com Ilbert Estevam da Silva, como quarto árbitro, e Leonardo Augusto Villa, como auxiliar de árbitro de vídeo. O duelo será no estádio Moisés Lucarelli, às 15h deste sábado.

Edina Alves foi a árbitra na primeira partida entre Palmeiras e Água Santa Foto: Werther Santanan / Estadão Conteúdo

Os time na decisão

Os finalistas, rebaixados em 2022, realmente foram os donos das melhores campanhas. Curiosamente, a Ponte Preta só perdeu uma vez, justamente para o Novorizontino, em Novo Horizonte, por 3 a 0, na primeira fase. A Ponte fechou a fase de classificação com 36 pontos, na frente do Novorizontino, com 29.

Na primeira partida entre as equipes na final do estadual, Ponte Preta e Novorizontino empataram em 1 a 1, em duelo realizado em Novorizonte. Desta forma, quem vencer fica com o título e em caso de empate a definição do campeão fica para os pênaltis. As duas equipes já estão garantidas na elite do futebol estadual em 2024.

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA X NOVORIZONTINO

PONTE PRETA - Caíque França; Luiz Felipe, Fábio Sanches, Artur e Júnior Tavares; Felipe Amaral, Léo Naldi, Matheus Jesus e Elvis; Gui Pira e Jeh. Técnico: Hélio dos Anjos

NOVORIZONTINO - Georgemy; Willean Lepo, Adriano Martins, Renato Palm e Reverson; Geovane, Léo Tocantins, Rômulo e Marlon; Aylon e Ronaldo. Técnico: Eduardo Baptista.

ÁRBITRA - Edina Alves Batista

DATA - 8/4/2023

HORÁRIO - 15h

LOCAL - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).