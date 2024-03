Agora, com exceção da final, o mata-mata segue o modelo de jogo único. O time de melhor pontuação joga em casa. Para as semifinais, somam-se aos pontos da primeira fase, os jogos das quaras. Na final, o time com maior pontuação (incluindo os jogos das semi), joga a segunda partida em casa.

Quem tiver a melhor campanha depois de todos os jogos das quartas, enfrenta o semifinalista de segunda melhor campanha. Os times que estiverem em terceiro e quarto jogam na outra chave.

Conforme o regulamente, avançam para as quartas de final, os dois melhores times de cada grupo. Isso fez com que, por exemplo, Corinthians fosse eliminado com 14 pontos e em décimo na classificação geral, enquanto a Portuguesa conseguiu a vaga, mas com 10 pontos e em 13º lugar geral.