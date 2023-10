Campeonato turco é paralisado após ataque a ônibus do Fenerbahçe

O Campeonato Turco de futebol foi suspenso por uma semana após um ataque ao ônibus do clube Fenerbahçe, informou a federação de futebol do país após encontro com o ministro dos Esportes nesta segunda-feira. O ônibus foi alvo de tiros após a partida fora de casa no domingo contra o Rizespor. "Acreditamos que o incidente foi um ataque terrorista, mirando não só o Fenerbahçe, mas o esporte turco. Decidimos adiar todos os jogos da Liga e da Copa por uma semana", disse o diretor da Federação, Yildirim Demiroren, em entrevista coletiva. A suspensão ocorreu após o Fenerbahçe pedir o banimento de todas as atividades futebolísticas no domingo. Em nota, o clube descreveu o ataque como uma "tentativa de assassinato". O motorista do ônibus foi levado para o hospital após sofrer ferimentos no incidente que aconteceu enquanto o clube seguia para Trabzon antes de voltar para Istambul. Nenhum jogador ficou ferido. O meia brasileiro Diego, ex-Santos, é um dos jogadores do clube. O Fenerbahçe é segundo lugar da liga, dois pontos atrás do rival Galatasaray, com oito jogos restantes na temporada.