Canadá é convocado para Copa com baixa na zaga e reforço de meia veterano

Com uma baixa na zaga e um reforço experiente no meio-campo, o técnico John Herdman convocou a seleção do Canadá para a Copa do Mundo do Catar, que começa no próximo domingo. Ele sofreu a baixa do zagueiro Doneil Henry, mas, em compensação, terá o meia Atiba Hutchinson, de 39 anos, o único que já era nascido quando o time disputou seu último Mundial, em 1986.

O veterano foi confirmado de última hora na lista de 26 jogadores porque vem de lesão e era dúvida para a Copa. Ele jogou sua primeira partida pelo Besiktas nesta temporada somente na quarta-feira passada. O meia vinha de uma lesão óssea, mas aguentou 70 minutos em campo. Um dos pilares do time, deve ser reserva no Catar.

A maior baixa da equipe canadense será Doneil Henry, que sofreu lesão na panturrilha durante amistoso como Bahrein, na preparação do time para o Mundial. O defensor esteve em campo em oito das 20 partidas do Canadá nas Eliminatórias para a Copa. Ele não será o único desfalque da equipe no Catar.

O goleiro Maxime Crepeau e o também zagueiro Scott Kennedy são os outros. Crepeau quebrou a perna enquanto jogava pela Major League Soccer. E Kennedy machucou o ombro em jogo do seu time, o alemão Regensburg, no fim de outubro.

Alphonso Davies, do Bayern de Munique, é o principal destaque da seleção canadense para a Copa do Mundo. Foto: Henry Romero/Reuters

Entre os destaques para o Mundial está Alphonso Davies, jogador do Bayern de Munique. Lateral na Alemanha, foi convocado como um atacante para defender a seleção canadense, posição em que iniciou sua carreira na Major League Soccer, campeonato de futebol dos Estados Unidos.

Em preparação para a Copa, o time canadense fará um amistoso com o Japão na quinta-feira, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. O Canadá, no Grupo F do Mundial, estreará no dia 23, contra a Bélgica, uma das favoritas ao título. Depois os adversários serão a Croácia e o Marrocos.

Confira a lista dos convocados da seleção do Canadá

Goleiros: Milan Borjan (Estrela Vermelha), Dayne St. Clair (Minnesota), James Pantemis (Montreal);

Defensores: Samuel Adekugbe (Hatayspor), Derek Cornelius (Panetolikos), Alistair Johnston (Montreal), Richie Laryea (Toronto), Kamal Miller (Montreal), Steven Vitoria (Chaves), Joel Waterman (Montreal);

Meio-campistas: Stephen Eustaquio (Porto), Liam Fraser (Deinze), Atiba Hutchinson (Besiktas), Mark-Anthony Kaye (Toronto), Ismael Kone (Montreal), Jonathan Osorio (Toronto), Samuel Piette (Montreal), David Wotherspoon (St Johnstone);

Atacantes: Tajon Buchanan (Club Brugge), Lucas Cavallini (Vancouver), Jonathan David (Lille), Alphonso Davies (Bayern de Munique), Junio Hoilett (Reading), Cyle Larin (Club Brugge), Liam Millar (Basel) e Ike Ugbo (Troyes).