Canadá x Marrocos: escalação das equipes, onde assistir, horário e arbitragem

Agora é a hora da decisão! Na tarde desta quinta-feira (1), os grupos da Copa do Mundo do Catar vão definir os classificados para as oitavas de final. Às 12h, Canadá e Marrocos se enfrentam no estádio Ahmad Bin Ali. O jogo terá transmissão da ao vivo na Globo (TV Aberta) e Sportv (TV fechada). O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

Pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo do Catar, o Canadá entra em campo já eliminado. Depois de duas derrotas, a equipe encara o Marrocos buscando um final digno para a participação.

Leia também Ben White, defensor da Inglaterra, abandona Copa do Mundo por razões pessoais

Apesar de ter atuado bem na estreia e ter saído na frente do placar na segunda rodada, a seleção foi derrotada. Para a última partida, Alphonso Davies, jogador do Bayern de Munique, segue sendo a grande esperança da equipe por um resultado positivo.

Arte Estadão

O Marrocos chega para a partida com chances reais de classificação. Depois de um empate sem gols com a Croácia na estreia e uma vitória por 2 a 0 contra a Bélgica, os marroquinos sabem o que precisam para avançar.

Se conseguir pontuar na partida, vencendo ou empatando, o Marrocos estará nas oitavas de final da Copa do Mundo. Caso perca, a equipe precisa que a Bélgica também seja derrotada para seguir no mundial.

HORÁRIO E LOCAL

Publicidade

A partida entre Canadá e Marrocos acontecerá nesta quinta-feira às 12h (pelo horário de Brasília), no Ahmad Bin Ali.

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão da ao vivo na Globo (TV Aberta) e Sportv (TV fechada). O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

CANADÁ X MARROCOS

CANADÁ - Borjan; Johnston, Steven Vitória, Miller, Laryea, Hutchinson, Eustáqui, Davies; Buchanan, Larin e Jonathan David. Técnico: John Herdman.

MARROCOS - Bono, Hakimi, Aguerd, Saiss, Mazraoui; Ounahi, Amrabat, Amallah; Boufal, Ziyech e En-Nesyri. Técnico: Walid Regragri.

QUEM APITA?

Continua após a publicidade

Árbitro: Raphael Claus (BRA)

Assistente 1: Rodrigo Figueiredo (BRA)

Assistente 2: Danilo Simon (BRA)

Quarto árbitro: Yoshimi Yamashita (JAP)

VAR: Julio Bascunan (CHL)

ÚLTIMOS RESULTADOS

Na primeira fase da Copa do Mundo do Catar, o Canadá não foi bem. Voltando para a Copa do Mundo depois de mais de 36 anos, a seleção acabou derrotada na primeira rodada pela Bélgica, por 2 a 1, e pela Croácia na partida seguinte, por 4 a 1.

Continua após a publicidade

Já o Marrocos estreou no mundial empatando com a seleção croata por 0 a 0 na estreia. Na segunda partida, a equipe superou a Bélgica, por 2 a 0.