Cano faz 3 gols em 13 minutos e garante virada do Fluminense sobre o São Paulo pelo Brasileirão

Publicidade

Germán Cano deu show neste sábado no Maracanã. Artilheiro do Brasileirão, o centroavante exibiu suas virtudes no segundo tempo, fez três gols em 13 minutos, virou o jogo e garantiu a vitória do Fluminense sobre o São Paulo, por 3 a 1, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Luciano havia colocado o time de Rogério Ceni em vantagem com um golaço na etapa inicial, mas a retomada avassaladora da equipe das Laranjeiras impediu qualquer recuperação anímica para buscar um melhor resultado.

Os tentos assinalados pelo argentino levam o Fluminense provisoriamente para a segunda colocação do torneio nacional, com 64 pontos. O São Paulo fica estacionado na oitava posição, com 51, mas terá de torcer contra América-MG e Fortaleza para não perder posições preciosas na luta por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores.

Leia também Napoli bate Atalanta de virada e amplia folga na liderança do Campeonato Italiano

As duas equipes, no início do jogo, guardavam duas característica em comum: marcação alta na saída de bola do adversário e ânsia por inaugurar o marcador. Essa pressão, porém, gerava espaços nas costas dos meio-campistas, abrindo portas para o contragolpe.

Germán Cano desencanta em vitória do Fluminense sobre o São Paulo. Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

No duelo entre os artilheiros argentinos Germán Cano e Jonathan Calleri quem chegou mais perto do gol primeiro foi o jogador do São Paulo, não apenas como finalizador, mas assistindo os companheiros, como Luciano, que, assim como o centroavante, parou no goleiro Fábio.

Intensidade era a tônica do jogo. O São Paulo chegava com mais perigo, até o momento em que Germán Cano acertou o travessão após desvio do arqueiro Felipe Alves. O Fluminense mantinha a mesma velocidade com a posse de bola no ataque ou na retaguarda, já o time de Rogério Ceni acelerava a jogada assim que passava do meio de campo.

O São Paulo abriu o placar com um golaço de Luciano, aos 30 minutos. Após cobrança de lateral em direção à grande área, a bola sobrou para o atacante na entrada da área. Ele finalizou de primeira, no ângulo, sem chances para Fábio. Em desvantagem no marcador, o Fluminense retomou as rédeas do jogo. Aos 42, Cano quase marcou de cobertura, após Felipe Alves errar na saída de bola.

Continua após a publicidade

Com menos de um minuto do segundo tempo, finalmente Cano venceu Felipe Alves. Após finalização de longa distância, o goleiro deu rebote, e o artilheiro fez mais um, empatando a partida. Não demorou muito para o argentino desencantar. Aos 10, Cano virou o jogo, após receber cruzamento rasteiro na área. Aos 13, de cabeça, fez seu terceiro, e igualou o número de gols do francês Kylian Mbappé no ano de 2022, 42.

Com a vantagem no marcador, o Fluminense deixou o jogo mais morno e conseguiu conter qualquer ímpeto do São Paulo na etapa complementar. Calleri, que ao longo da primeira parte havia se destacado, desapareceu no ataque e foi substituído. Luciano tampouco conseguiu se destacar.

O São Paulo volta a campo na próxima terça-feira. No Morumbi, às 21h30, a equipe paulista recebe o Internacional. O Fluminense joga no dia seguinte, às 19h, com o Goiás, novamente no Maracanã.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 3 x 1 SÃO PAULO

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Nino (Nathan), Manoel e Cristiano (Alexsander); André e Martinelli; Ganso (Felipe Melo) e Yago Felipe (Matheus Martins); Jhon Arias e Germán Cano (Michel Araújo). Técnico: Fernando Diniz.

SÃO PAULO: Felipe Alves; Rafinha, Ferraresi e Léo; Reinaldo (Marcos Guilherme), Igor Gomes (Talles), Pablo Maia, Patrick (Galoppo) e Welington; Luciano (André Anderson) e Calleri (Bustos). Técnico: Rogério Ceni.

Continua após a publicidade

GOLS: Luciano, aos 30 do primeiro tempo; Cano, no 1º minuto, aos 10 e aos 13 do segundo tempo.

JUIZ: Anderson Daronco (Fifa-RS).

CARTÃO AMARELO: Nino.

CARTÃO VERMELHO: Rafinha.

PÚBLICO: 41.558 torcedores

RENDA: R$ 1.121.292,50

LOCAL: Maracanã.