Capitão do Atlético de Madrid ameaça Vinícius Jr.: ‘Se dançar, vai ter confusão’

O clássico de domingo pela sexta rodada do Campeonato Espanhol entre Atlético de Madrid e Real Madrid ganhou um tempero a mais nesta quinta-feira, depois que Koke, capitão do Atlético, deu um “aviso” para o brasileiro Vinícius Jr., atacante do time merengue, caso o atleta marque um gol e festeje com danças.

“Cada um tem seu jeito de ser e comemora os gols como quiser, mas Se Vinícius marcar gol e comemorar dançando? Vai ter confusão, certamente”, disse Koke, que já teve desentendimentos com o brasileiro em outros jogos entre as equipes.

Vinícius Júnior costuma comemorar seus gols com dancinhas Foto: Susana Vera/ Reuters

O volante foi além e disse que não sabe qual seria a reação da torcida do Atlético no estádio Wanda Metropolitano, ao ver o ex-jogador do Flamengo dançando após um gol. “Haveria confusão, com certeza. É normal.”

Alvo das chuteiras adversárias, Vini afirmou que na partida contra o Mallorca, o técnico rival, Javier Aguirre, chegou a mandar seus atletas para que cometessem falta nele durante a partida.

Na tabela de classificação, o Real Madrid tem uma campanha perfeita até a quinta rodada, com cinco vitórias. São 15 gols a favor e apenas cinco contra. Já o Atlético de Madrid aparece apenas em sétimo lugar, com dez pontos.