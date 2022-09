Capitão do Mallorca acusa Vini Jr. de usar racismo como ‘curinga’ em sua defesa

A polêmica sobre o racismo contra Vinícius Jr. na Espanha parece não ter fim. Nesta terça-feira, o zagueiro e capitão do Mallorca, Antonio Raíllo, resolveu transformar o atacante brasileiro do Real Madrid de vítima para réu ao afirmar que o jogador usa as acusações de discriminação como “curinga.”

Na visão do defensor, Vinícius Jr. pode estar querendo tirar proveito do caso. O defensor parece ter se esquecido que o brasileiro foi comparado a um “macaco” em programa de televisão por suas dancinhas na hora de comemorar gols e, depois, em clássico na casa do Atlético de Madrid, novamente foi atacado com discriminação por causa da cor da pele.

Questionado pelo Diário de Mallorca sobre o que achava do atacante merengue, Antonio Raíllo disparou: “Vinícius que dance, mas não falte com respeito, não insulte e não menospreze os colegas. Quando é chamado de provocador, usa o curinga do racismo”, afirmou o defensor.

Antonio Raíllo marca Hazard em jogo entre Mallorca e Real Madrid. Foto: Thomas Coex/ AFP

Na visão de Raíllo, Vinícius Jr. deveria modificar sua maneira de comemorar - muitos jogadores brancos também dançam na Espanha e ninguém fala nada -, o que parece não ter caído bem entre os brasileiros, novamente em defesa do companheiro.

Neymar já havia participado forte da campanha #dançavinijr após o caso de racismo na Espanha, e mais uma vez falou para o amigo de seleção brasileira seguir com sua maneira alegre de festejar. De quebra, ainda rebateu as declarações do zagueiro com um certo desdém: “Quem é Raiolla?”