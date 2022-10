Capitão João Paulo aponta falta de tranquilidade do Santos no clássico com Corinthians

João Paulo, goleiro e capitão do Santos, apontou falta de tranquilidade da equipe no clássico perdido para o Corinthians, neste sábado à noite, na Vila Belmiro, em duelo válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“Clássico é detalhe. Quando a gente ficou com um jogador a mais, faltou tranquilidade para a gente ficar com a bola. Começamos o segundo tempo, tivemos 15 minutos com um jogador a mais, mas não conseguimos ficar com a bola”, disse o arqueiro, ainda no gramado, após a partida.

João Paulo aproveitou para criticar a interpretação da arbitragem no lance que causou a expulsão de Lucas Barbosa na etapa final. “Em um lance infeliz do Barbosa, que falaram que nem pegou no Cássio, ele acabou sendo expulso e aí o jogo voltou a ficar de igual para igual.”

João Paulo lamentou a falta de tranquilidade do Santos no clássico com o Corinthians.

João Paulo destacou a boa jogada feita por Róger Guedes no gol corintiano, quando o atacante colocou a bola entre as pernas do goleiro, aos 43 minutos do segundo tempo. “Ele conseguiu ser feliz em uma jogada individual.”