Thiago Silva será o capitão da seleção brasileira na estreia da Copa do Mundo

ENVIADO ESPECIAL A DOHA (CATAR) - O zagueiro Thiago Silva, segundo jogador mais experiente da seleção brasileira, será o capitão do Brasil na estreia da Copa do Mundo, nesta quinta-feira, diante da Sérvia. No Catar, Thiago Silva, de 38 anos, disputa sua quarta Copa do Mundo.

O zagueiro foi o dono da braçadeira na seleção brasileira entre 2011 e meados de 2014, inclusive na disputa do Mundial no Brasil. Ele perdeu o posto na sequência, quando Dunga assumiu como técnico. Entre os motivos estavam as muitas críticas que Thiago Silva sofreu pela postura que tivera antes da disputa dos pênaltis diante do Chile, pelas oitavas de final daquela Copa do Mundo. Na ocasião, ele se isolou do grupo e sentou sobre a bola.

O zagueiro Thiago Silva será o capitão da seleção brasileira. Foto: AP Photo/Andre Penner

Quanto Tite assumiu a seleção, em 2016, o treinador implantou um sistema de rodízio de capitães. Daniel Alves e Thiago Silva são frequentemente escolhidos para a função. Na Copa da Rússia, por exemplo, ele vestiu a braçadeira em dois jogos, contra Costa Rica e México.

Com 109 jogos disputados pelo Brasil até o momento, Thiago Silva é o zagueiro que mais vestiu a camisa da seleção em jogos oficiais. Considerando todos os jogadores, trata-se do quinto com mais partidas.

Arbitragem definida para a estreia

A Fifa confirmou nesta terça-feira a arbitragem da estreia do Brasil na Copa do Mundo, diante da Sérvia, na quinta, às 16h, no estádio Lusail. A responsabilidade será do árbitro iraniano Alireza Faghani. O juiz de 44 anos terá como seus auxiliares os compatriotas Mohammadreza Mansouri e Mohammadreza Abolfazli. O senegalês Maguette Ndiaye será o quarto árbitro.

O nome do árbitro traz boas lembranças aos brasileiro. Foi ele quem apitou a final da Olimpíada do Rio-2016, na conquista do primeiro ouro da seleção brasileira. Na ocasião, o Brasil empatou com a Alemanha, no Maracanã, por 1 a 1, mas levou a melhor nas cobranças de pênalti. Neymar marcou o gol que confirmou o título.