Diretor do São Paulo detona arbitragem de clássico com o Corinthians: ‘Vergonhosa’

Decisões da arbitragem em lances determinantes do empate por 1 a 1 com o Corinthians deixaram a diretoria do São Paulo irritada. Na Neo Química Arena, após a partida, o diretor de futebol, Carlos Belmonte, classificou a atuação de Bruno Arleu de Araújo como “vergonhosa”.

“O time fez uma grande partida, ajustada, dentro do que esperávamos. Fiquei procurando uma palavra para adjetivar a atuação do árbitro Bruno Arleu. Pensei ‘ruim’, ‘péssima’, ‘tendenciosa’, mas a que adjetiva realmente a arbitragem dele é ‘vergonhosa’. Foi uma vergonha”, afirmou Belmonte.

As principais críticas do São Paulo sobre a atuação do juiz dizem respeito à anulação do gol de Jonathan Calleri no primeiro tempo, que seria o segundo do time tricolor, além da marcação do pênalti para o Corinthians, que originou o gol de empate, e uma penalidade não assinalada após a bola bater na mão de Murillo, zagueiro alvinegro.

Corinthians e São Paulo ficaram no empate neste domingo na Neo Química Arena. Foto: Alex Silva/ Estadão

“Aos 10 minutos, dá um cartão para o Beraldo num lance que ninguém entende. Depois anula o 2 a 0 antes de o lance terminar alegando falta. No fim do primeiro tempo, momento importante, jogo ir para o vestiário com 1 a 0 não é bom (para o Corinthians), ele dá um pênalti que até agora quero saber qual foi a carga que o Rafinha fez no atacante do Corinthians”, expôs Belmonte, que também questionou a falta de intervenções do árbitro de vídeo. “O VAR não aparece também. O VAR que aparece em todas as situações, hoje simplesmente não aparece. Para completar, o Cássio soca uma bola, ela bate na mão do Murillo em um movimento antinatural e o VAR ignora.”

Pronunciamento do diretor Carlos Belmonte sobre a arbitragem do clássico. pic.twitter.com/HilsbSjnkL — São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 14, 2023

Belmonte diz que tomará as providências protocolares cabíveis, enviando uma representação junto à CBF para tratar da arbitragem deste domingo. “Vamos representar à comissão de arbitragem. Fomos prejudicados em duas das seis rodadas. Quero saber o que o Seneme vai dizer a respeito do que os árbitros estão fazendo com o São Paulo.”