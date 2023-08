Carlos Miguel viu Cássio chegar ao Corinthians e colocar o clube como campeão do mundo em 2012, sendo o melhor jogador do Mundial de Clubes contra o Chelsea. O adolescente sonhava em tentar ser goleiro e se espelhava no camisa 12 do time paulista. Em 2023, agora aos 24 anos e com 2,04m de altura, ele é visto por muitos como o primeiro grande substituto do arqueiro do time do Parque São Jorge. Na temporada, Vanderlei Luxemburgo tem dado oportunidade para o jovem nos jogos da Sul-Americana e já destacou o quão importante tem sido o atleta na competição.

Carlos Miguel impressiona em campo. Com 2,04m e bom posicionamento, o goleiro tem se destacado. Até agora, nesta temporada, ele sofreu apenas dois gols, sendo um em cobrança de pênalti, em seis jogos. O bom desempenho fez Luxemburgo escolher o jogador como o titular nas partidas da Copa Sul-Americana nas fases de playoffs.

“O Cássio tem história dentro do clube, é um goleiro excelente, tem idade para caminhar ainda, mas o Corinthians já achou o substituto dele. É só ele (Carlos Miguel) ter paciência, não querer sair do clube e esperar sua vez. O Corinthians está se preparando para a despedida do Cássio. Tem aqui um goleiro jovem, que vai ter longevidade dentro do clube”, disse o treinador.

Carlos Miguel chama mais a atenção a cada partida que faz pelo clube e se consolida como primeira grande opção para substituir Cássio no time Foto: ERNESTO BENAVIDES / AFP

TRAGÉDIA

O caminho até ganhar sua primeira grande chance não foi fácil dentro e fora de campo. Filho de José Cláudio, ex-goleiro do Botafogo, ele perdeu o pai e a mãe, Elenise, quando tinha apenas sete anos. Eles foram assassinados quando bandidos entraram na casa da família em Macaé, no Rio. Ele e o irmão foram criados pelas tias Ana Cláudia e Ana Maria e pela avó Maria Aparecida, em Cardoso Moreira, onde Carlos Miguel nasceu. O crime nunca foi solucionado.

O esporte foi uma saída encontrada pelo garoto para se recuperar da tragédia. Por causa da altura, Carlos Miguel tentou o basquete, mas não ficou na modalidade por muito tempo. Ele sempre jogava como goleiro com os amigos e, assim que teve uma oportunidade, se aventurou no futebol.

O passa-tempo virou coisa séria ao ser aprovado em um teste no Flamengo. Sem vislumbrar muitas chances por lá, ele foi para uma peneira e entrou na base do Internacional. Apesar de ter destaque entre os garotos, nunca recebeu uma oportunidade no time profissional. Foi emprestado ao Santa Cruz, de Pernambuco, onde também não jogou, e fez oito partidas pelo Boa Esporte antes de chegar ao Corinthians, em 2021, após romper contrato com o time gaúcho.

“É um grande goleiro, tem um futuro enorme, a gente fica muito feliz por ele estar jogando. De quando chegou para agora, a evolução é muito grande. Não acho que temos de ser individualistas, temos de pensar no time e quando ele joga bem, eu fico muito feliz, porque a gente é um time, somos um conjunto”, afirmou Cássio.

Não é só o titular da posição e ídolo da torcida que reconhece o crescimento de Carlos Miguel no Corinthians. As boas apresentações do goleiro gigante fez com que os torcedores olhasse com muita confiança para o jogador de 24 anos.

INVICTO

Desde de que estreou pelo Corinthians, no jogo com o Atlético-MG, fora de casa, pelo Brasileirão de 2022, Carlos Miguel não sabe o que é perder. Até o momento, o goleiro esteve em oito partidas, todas como titular e teve seis vitórias e dois empates. Nesta terça-feira, pela partida de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana, contra o Newell’s Old Boys, a torcida espera que a invencibilidade seja mantida se ele for o titular. Luxemburgo avisou que vai começar a mesclar o elenco.

Depois de se classificar no primeiro playoff da história da Sul-Americana com duas vitórias contra o Universitário, o Corinthians enfrenta o time Argentino na Neo Química Arena para abrir vantagem por uma vaga nas quartas de final. Apesar de não ter sido confirmado como titular, Carlos Miguel vem jogando na competição que não é vista por Luxemburgo com prioridade na temporada.