Cartão branco no futebol só existe em Portugal e não há planos de utilizá-lo no Brasil

O cartão branco apresentado pela árbitra Catarina Campos aos médicos de Benfica e Sporting no sábado chamou a atenção no mundo todo. Isso porque, tradicionalmente associado a uma advertência, o cartão dessa vez tinha um motivo nobre: enaltecer a ação dos profissionais que foram ajudar um torcedor que passou mal nas arquibancadas durante a partida entre as equipes, válida pela Taça de Portugal Feminina. Foi a primeira vez que a medida foi aplicada em um grande jogo de futebol, mas o cartão branco existe em Portugal há vários anos — e, por enquanto, apenas por lá.

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) passou a prever o recurso em jogos realizados no país em 2018. O objetivo era criar “uma ferramenta para reconhecer os comportamentos corretos no campo, aplicando-se a jogadores, técnicos e também torcedores”. Em setembro do ano passado, o cartão já havia sido mostrado aos médicos de Vitória FC e Caldas, que auxiliaram um torcedor durante uma partida válida pela terceira divisão. No mesmo mês, o fisioterapeuta do Benfica auxiliou um jogador do Sporting durante uma partida válida pela Supertaça de Futsal e também foi agraciado com o cartão branco.

Árbitra Catarina Campos aplica cartão branco na Taça de Portugal feminina

Mas foi a atitude da árbitra Catarina Campos que acabou chamando a atenção do mundo todo. Isso porque o cartão branco foi apresentado durante um clássico nacional e diante de 15 mil pessoas, recorde de público em uma partida de futebol feminino em Portugal. Houve até quem não tivesse entendido a aplicação dos cartões e considerado que a equipe médica havia recebido algum tipo de advertência.

O uso do cartão, contudo, não foi uma criação da FPF. Ele está previsto no Plano Nacional de Ética no Desporto (PNED), criado em 2015 pelo Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), órgão vinculado ao governo português. O PNED se propõe a promover os bons valores no esporte como um todo. Há, inclusive, um evento anual em que são entregues os ‘Prêmios do Cartão Branco’, que reconhece profissionais e entidades esportivas que se destacaram pelo fair play.

SEM PLANOS NO BRASIL

Previsto no futebol português, o cartão branco, por ora, é uma realidade apenas por lá. Ele não é previsto pela International Board, órgão que regulamenta as regras do futebol, tampouco faz parte parte do regulamento das principais ligas e competições mundo afora. No Brasil, não há qualquer intenção de colocar essa ideia em prática.

O mais próximo que se tem disso são regulamentos de competições que usam o fair play como um dos últimos critérios de desempate. Na Copa do Mundo do Catar, por exemplo, um menor índice de cartões amarelos e vermelhos classificaria uma seleção à segunda fase caso as equipes empatassem no saldo de gols, no número de gols marcados e no confronto direto. Nesse caso, contudo, o fair play se aplica apenas ao jogo em si, e não a atitudes de torcedores.

Há alguns anos, o ex-jogador francês Michel Platini sugeriu a criação de um cartão branco. À época, ele era presidente da Uefa e propôs a implantação do cartão, mas, assim como acontece com o amarelo e com o vermelho, também com o intuito de advertência. A intenção de Platini era punir jogadores que reclamassem de forma acintosa com os árbitros; eles receberiam um cartão branco e ficariam de fora da partida por dez minutos. A medida não foi bem aceita e acabou não sendo implantada.