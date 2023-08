Casagrande critica futuro de Neymar: ‘Preferiu ficar rolando no chão em lugar de decidir algum jogo’

Mais uma vez, o ex-jogador Casagrande usou sua coluna no portal UOL para criticar Neymar. No texto publicado nesta quarta-feira, 9, o comentarista deu sua visão sobre a passagem do astro brasileiro pelo PSG após o clube de Paris informar, segundo a imprensa francesa, que o atacante brasileiro e o volante Verratti não fazem mais parte dos planos da equipe para a temporada 2023/2024.

“Sem dúvida alguma Neymar irá debochar dessa decisão do PSG porque, para ele, o dinheiro é o que vale e não a sua história, seu futebol, as crianças que ainda são fãs dele pelo mundo afora. Uma pena porque era um jogador que poderia ter ganho a Bola de Ouro diversas vezes e talvez uma Copa, principalmente a de 2018. Mas preferiu ficar rolando no chão em lugar de decidir algum jogo importante. O que não faz há um tempo já”, comentou Casagrande.

Em sua coluna, o ex-jogador analisa toda a trajetória da carreira do craque brasileiro. Desde um início de glórias no Santos, passando por ápice no Barcelona, quando atuando ao lado de Messi, Suárez, Iniesta, Xavi e outros, foi campeão de tudo que era possível, até a decisão de ida para o PSG e os dias de hoje.

Casagrande volta a criticar Neymar em sua coluna Foto: Reprodução/SporTV

“Chegamos aos dias de hoje em que contratá-lo representa um risco não só pelo altíssimo salário, mas também pela péssima imagem que criou nas relações. Sem contar que, além de se machucar demais, não joga em alto nível há um bom tempo”, diz Casagrande.

Sobre o futuro, Casagrande fala sobre a possível ida de Neymar para o mundo árabe. Para o comentarista, a questão não é a escolha do atacante brasileiro, mas se os times que podem ser seu destino aceitarão o astro brasileiro por todos os fatores que ele traz para as equipes.

“Li que existe uma proposta irrecusável do mundo árabe, que é o lugar para onde todos estão indo neste momento. Mas será que o seu enorme ego e sua imensa vaidade aceitarão ir para lá por ter sido dispensado do PSG?”, questionou o comentarista.