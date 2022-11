Casas de apostas indicam Ituano favorito para jogo decisivo com o Vasco pela Série B

Publicidade

Se depender das casas de apostas, o Ituano é o favorito para conquistar o acesso à Série A, diante do Vasco, no confronto decisivo deste domingo, pela última rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, em Itu. O time do interior paulista soma 57 pontos contra 59 dos cariocas e precisa de uma vitória para fazer parte da elite nacional pela primeira vez.

As principais plataformas de apostas esportivas estão pagando mais para aqueles que estão colocando dinheiro no acesso do Vasco. Casa de Apostas, galera.bet, Esportes da Sorte, Sportingbet, Betway, Betnacional, Sportsbet.io e Betfair todas elas indicam que o Ituano é favorito.

Segundo a Odds & Scouts, uma das principais empresas de geração de dados para plataformas de apostas esportivas e integridade, o cálculo dos valores de cada aposta (chamados de “odds”) são complexos e detalhados.

Vasco e Ituano se enfrentam neste domingo, em Itu, pelo acesso à Série A

Para chegar até os números finais - que se adaptam em tempo real ao que acontece durante os eventos -, além de uma grande base de dados, a empresa também utiliza softwares modernos, tecnologia de ponta, inteligência artificial e machine learning, aliando ao conhecimento de profissionais para fornecer dados de probabilidade e estatística em tempo real.

São detalhados também time por time, bem como o desempenho das equipes nas competições vigentes, o valor dos elencos, os resultados nos últimos jogos, além da performance individual de cada atleta e quais desfalques elas possuem, além do fator campo.

“Recebemos os dados estatísticos de empresas especializadas no assunto. Eles usam inclusive inteligência artificial, também aliado ao conhecimento e sensibilidade de profissionais capacitados. Existe todo um detalhamento dos elencos, enfrentamentos e os desfalques das equipes”, afirma Ricardo Bianco Rosada, CMO do galera.bet.

“A cotação mais favorável ao Ituano é estatisticamente pautada no retrospecto recente (de curto/médio prazo) das duas equipes. Alguns pontos fundamentais: o fato de possuir a melhor campanha do returno da Série B e, como mandante, obteve 66,6% de aproveitamento. Já o Vasco possui 31% de aproveitamento como visitante. Ao cruzarmos esses dados, chega-se ao favoritismo claro do Ituano. Logicamente que a cotação envolve mais parâmetros e critérios, porém, podemos tomar esses três como pontos fundamentais para sua elaboração”, explicou Daniel Trajano, diretor comercial do Esportes da Sorte.

Confira odds para cada R$ 1 gasto:

Casa de Apostas

Ituano: 2.23

Empate: 3.02

Vasco: 3.12

galera.bet

Ituano: 2.19

Empate: 2.94

Vasco: 3.47

Esportes da Sorte

Ituano: 2.34

Empate: 3.20

Vasco: 3.30

Sportingbet

Ituano 2.15

Empate 3.10

Vasco 3.30

Betway

Ituano 2.25

Empate 3.10

Vasco 3.10

Betnacional

Ituano 2.19

Empate 3.06

Vasco 3.16

Sportsbet.io

Ituano 2.18

Empate 3.22

Vasco 3.27

Betfair