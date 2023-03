Casemiro é expulso em empate contra Southampton e perderá 4 jogos por suspensão

Em Old Trafford, o Manchester United precisou atuar com um jogador a menos por mais de 55 minutos diante do Southampton por causa de uma expulsão do volante brasileiro Casemiro ainda no primeiro tempo. Com desvantagem numérica, o time de Erik ten Hag não saiu do empate por 0 a 0 com o Southampton.

Na metade do primeiro tempo, Casemiro deu carrinho em Carlos Alcaraz, que disparava em direção ao gol, e acertou o adversário com a trava da chuteira. A arbitragem consultou o VAR e deu cartão vermelho direto para o volante brasileiro pela falta. Este foi o segundo vermelho direto nos três últimos jogos do volante no Campeonato Inglês. Por ser a segunda expulsão direta do ano, Casemiro terá que cumprir quatro jogos de suspensão em torneios nacionais.

Casemiro é consolado por Antony após receber um cartão vermelho na partida contra o Southampton. Foto: Darren Staples/AFP

Esse é somente o segundo cartão vermelho direto que Casemiro recebeu em solo europeu. O primeiro, no entanto, ocorreu no mês passado, em partida contra o Crystal Palace. Com a suspensão, Casemiro perderá o jogo contra o Fulham, válido pelas quartas de final da Copa da Inglaterra, e as partidas contra Newcastle, Brentford e Everton, válidas pelo Campeonato Inglês.

Após ser goleado por 7 a 0 pelo Liverpool na última rodada, o time de Manchester não consegue a recuperação. O Manchester é o terceiro colocado do Campeonato Inglês, com 50 pontos e briga por uma vaga na Liga dos Campeões da Europa na próxima temporada. O Southampton é o lanterna do torneio, com 22 pontos.

Bem postado, o Southampton foi bem ao segurar as investidas do Manchester United no primeiro tempo. O time visitante chegou perto de marcar em cabeceio de Walcott, defendido por De Gea.

Jogando sem centroavante fixo após saída de Weghorst, o Manchester mudou de postura no segundo tempo, que foi bastante perigoso. O jogo ficou mais aberto, com os dois times tendo grandes oportunidades. Em sequência, ambas equipes acertaram a trave adversária e o placar seguiu zerado.