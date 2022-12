Casemiro é o ‘cão de guarda’ da seleção brasileira e terá função de ajudar a anular o amigo Modric

ENVIADO ESPECIAL A DOHA - Há alguns dias, o volante Casemiro foi questionado sobre quem ele gostaria de ter ao seu lado nas partidas. A pergunta visava saber se a preferência era por Fred ou Lucas Paquetá no meio de campo da seleção brasileira, e para fugir da resposta o volante brincou: Luka Modric e Toni Kroos, seus ex-companheiros de Real Madrid. Nesta sexta, pelas quartas de final da Copa do Mundo, Modric vai tentar comandar a Croácia diante do Brasil - e Casemiro será um dos responsáveis por evitar isso.

Os dois atuaram juntos no Real Madrid por quase uma década, período em que desenvolveram uma grande dupla no meio de campo e, também, uma grande amizade fora dele. No meio do ano, quando Casemiro deixou a equipe espanhola e se transferiu para o Manchester United, Modric escreveu uma carta aberta ao brasileiro a pedido do jornal Marca e definiu Casemiro como “o melhor guarda costas do mundo”.

O volante é um dos mais regulares jogadores da seleção desde que Tite assumiu, há mais de seis anos. Contando esta Copa do Mundo, são 88 convocações e 66 partidas disputadas. Ao todo, Casemiro já jogou 5.037 minutos pela seleção brasileira, 293 deles no Catar. Do grupo que está no Mundial, é o quinto que mais defendeu a seleção brasileira.

Na Copa, o jogador foi titular nas três partidas em que o Brasil entrou com sua força máxima. Sua imposição em campo e técnica no passe são fundamentais para o estilo de jogo da seleção, em que todos devem ter obrigação de defender e, quando possível, de atacar.

Casemiro (esq.) com Lucas Paquetá durante o treino da seleção Foto: Lee Smith / Reuters

“Muitas pessoas falam do sistema defensivo, que é a linha de quatro, primeiro volante, mas eu sempre gosto de falar que o sistema defensivo começa lá na frente”, disse Casemiro. “A bola estourando lá, fica mais fácil para nós defendermos. Sem dúvida é importante o trabalho que eles fazem lá na frente para a bola chegar mais tranquila atrás. O primeiro start, que nós falamos no futebol, é o 9 lá na frente junto com os atacantes de beiradas que temos.”

Quando ele é acionado, contudo, a eficiência aparece. Casemiro tem 84% de acerto nos passes nesta Copa do Mundo e vence três de cada quatro disputas pelo alto. Seus números corroboram a opinião da principal referência técnica do time, Neymar. “Casemiro é o melhor volante do mundo”, exaltou o atacante dias atrás. E Tite assina embaixo. “Tenho por hábito respeitar opiniões e não comentá-las, mas essa eu vou me permitir: eu concordo com o Neymar”, declarou o treinador após a vitória diante da Suíça.

Naquele jogo, Casemiro foi mais do que um marcador implacável; ele também foi decisivo. Ainda que seus números atacando sejam bem mais modestos do que defendendo - são seis chutes a gol na Copa do Mundo do Catar, sendo que apenas metade deles tomou a direção da meta -, partiu do pé dele o gol da vitória por 1 a 0.

A partida se encaminhava para um final com placar em branco quando o volante apareceu de surpresa na área e chutou para fazer o gol da vitória. Foi apenas seu sexto com a camisa da seleção, mas certamente um dos mais importantes da carreira.

Nesta sexta-feira, Casemiro vestirá a camisa da seleção pela 67ª vez, mas apenas a primeira numa partida válida pelas quartas de final de uma Copa do Mundo. Na última edição do torneio, ele estava suspenso para o jogo válido pela mesma fase do Mundial. Na ocasião, o Brasil perdeu para a Bélgica e foi embora da Copa. Agora, ele terá a chance de ajudar a mudar esta escrita diante da Croácia.