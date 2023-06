Casemiro destaca luta contra racismo e afirma: “Copa do Mundo já começou”

Capitão na vitória da seleção brasileira por 4 a 1 sobre Guiné, neste sábado, estádio Cornellà-El Prat, em amistoso de preparação para as Eliminatórias para a Copa do Mundo, Casemiro destacou a luta contra o racismo, intermediada por Vinícius Júnior e pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Foi a primeira na história que o Brasil jogou com a camisa preta, justamente para salientar a luta contra o racismo. O jogo foi todo em volta da situação, já que o principal atleta da seleção brasileira hoje, Vinícius Júnior, foi alvo de injúria racial no mesmo estádio, em uma partida entre Real Madrid e Espanyol.

Mas nem tudo funcionou como o esperado. Um amigo do próprio atacante Vinicius Júnior sofreu com racismo de um segurança do estádio, que teria apontado uma banana para ele.

Casemiro considera que seleção já pensa na Copa de 2026. Foto: Joan Monfort / AP

“A luta contra o racismo é muito importante. A CBF tem feito a sua parte. O Vinicius Júnior tem uma voz muito forte, mas todos precisam lutar pela causa”, disse o capitão e camisa 5.

Casemiro ainda disse que a vitória serviu para dar confiança ao trabalho de Ramon Menezes, apesar dos boatos darem conta de que Carlo Ancelotti assumirá o posto em breve. Casemiro salientou também que a Copa do Mundo já começou.

“É um novo ciclo. A Copa do Mundo já começou. Queríamos passar confiança para o Ramon, pois ele é o treinador hoje. É importante vencer, ainda mais por ser um lugar especial para o Vini”, afirmou.

A seleção brasileira volta a campo nesta terça-feira, às 16h, para enfrentar Senegal. O duelo será em Portugal.