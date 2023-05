Casimiro rebate seguidor que reclamou de mulheres em transmissão: ‘Reação é desproporcional’

O streamer e youtuber Casimiro Miguel rebateu um seguidor que reclamou de mulheres trabalhando em transmissões esportivas. Em live realizada em seu canal na Twitch, ele criticou com veemência a mensagem do inscrito e afirmou que os comentários sobre narradoras e comentaristas são desproporcionais em relação aos homens.

“É porque tu não gosta de ouvir voz de mulher. Desculpa ser sincero, cara. Só pode ser isso. Há dois anos todo mundo fala, apareceu uma mulher aqui e tu não gosta que ela fala… Tu não gosta ouvir voz de mulher”, retrucou Casimiro ao se deparar com comentários reclamando de mulheres em transmissões da CazéTV, seu canal.

CASIMIRO É MUITO NECESSÁRIO.



pic.twitter.com/ZqV2VpV3aS — Goleada da Zoeira (@goleadadazoeira) May 9, 2023

“A reação é completamente desproporcional, é impressionante. Com todo respeito, tem narradoras ruins e boas também, assim como tem narrador bom e ruim. Mas a reação é completamente desproporcional”, disse Casimiro.

A narradora Renata Silveira, da Rede Globo e do canal SporTV, compartilhou o vídeo de Casimiro repreendendo o seguidor em sua conta oficial no Twitter. “Vídeo muito necessário, melhor ainda com uma pessoa que tem alcance gigante. Valeu”, escreveu.

A CazéTV fechou acordo para transmitir a Copa do Mundo de Futebol Feminino. A competição ocorre entre 20 de julho e 20 de agosto com sede na Austrália e na Nova Zelândia e terá uma partida por dia transmitida gratuitamente pelo canal. Em março, o canal anunciou a contratação de Fernanda Gentil, ex-Globo, para apresentar a competição.