Daniel Alves alega em depoimento relação consensual e múltiplas versões para proteger casamento

Preso desde o último dia 20 de janeiro, Daniel Alves prestou nesta segunda-feira novo depoimento à Justiça espanhola. Ele mesmo pediu para ser ouvido pela Justiça mais uma vez. Em nova versão, o jogador brasileiro admite que, na relação com a vítima de 23 anos, cujo nome não foi revelado, houve penetração, mas que houve também consentimento dela. A defesa pretende, segundo o jornal espanhol La Vanguardia, pedir pela liberdade do jogador enquanto o caso não é julgado.

Em audiência a portas fechadas, a oitiva contou com a presença da promotoria e do corpo de defesa de Daniel Alves, liderado pelo advogado Cristobal Martell, na “Ciutat de la Justicia”, corte de Barcelona. Segunda a imprensa local, a sessão teria durado cerca de 20 minutos. De acordo com a legislação espanhola, uma pessoa, na condição de investigado, pode depor quantas vezes considerar necessária durante o processo judicial. Foi por isso que Daniel pediu para falar novamente.

Daniel Alves prestou novo depoimento nesta segunda-feira, 17. Foto: Pau Barrena/AFP

Essa foi a primeira vez que o jogador deixou o presídio Brians 2, em Barcelona, desde que o Ministério Público solicitou sua prisão preventiva. São mais de 80 dias preso. O início da audiência ainda sofreu atraso por causa da ausência de documentos necessários para que Daniel Alves fosse liberado de seu presídio. Há procedimentos a serem cumpridos nesses casos.

Daniel Alves é acusado de estuprar uma mulher em uma boate de Barcelona no último dia 30 de dezembro. Desde que começou a ser investigado, o jogador já deu quatro versões diferentes para o caso. Segundo ele, seria uma forma de proteger sua infidelidade com a mulher, Joana Sanz, com quem era casado à época, mas que pediu a separação há um mês. Joana é modelo, disse amar Daniel, mas que deveria seguir sua vida sem ele. Daniel teria tentado salvar seu casamento com as várias versões dadas para a Justiça. Ele disse que não conhecia a mulher, depois admitiu que teve o contato com ela, mas de forma consensual.

Antes de ser preso preventivamente, Daniel Alves chegou a conceder entrevista negando que tivesse estuprado a jovem. No dia 5 de janeiro, ao programa “Y Ahora Sonsoles”, do canal espanhol Antena 3, ele confirmou que estava na boate Sutton na data do ocorrido, mas negou a agressão e alegou que não conhecia a mulher em questão.

“Primeiramente, gostaria de desmentir tudo. Eu estive nesse lugar (casa noturna), com mais gente, aproveitando (a noite). Todo mundo que me conhece sabe que eu adoro dançar. Eu estava aproveitando, mas sem invadir o espaço dos demais. Sempre respeitando o entorno”, disse.

Em um segundo momento, Daniel admitiu que se encontraram no banheiro, mas que não tiveram contato; na sequência, revelou que houve relação sexual com a vítima, mas de forma consensual. A multiplicidade de versões seria uma alternativa para o jogador esconder a infidelidade de Joana Sanz e salvar o seu casamento. Deu certo.

CASO DANIEL ALVES

Daniel Alves teve a prisão decretada no dia 20 de janeiro. Ele foi detido ao prestar depoimento sobre o caso de agressão sexual contra uma mulher na madrugada do dia 30 de dezembro. O Ministério Público pediu a prisão preventiva do atleta de 39 anos, sem direito à fiança, e a titular do Juizado de Instrução 15 de Barcelona acatou o pedido, ordenando a detenção.

A acusação se refere a um episódio que teria ocorrido na casa noturna Sutton, em Barcelona, na Espanha. O atleta, que defendeu a seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar, teria trancado, agredido e estuprado a denunciante em um banheiro da área VIP da casa noturna, segundo o jornal El Periódico. Ela procurou as amigas e os seguranças da balada depois do ocorrido.

A equipe de segurança da casa noturna acionou a polícia catalã (Mossos d’Esquadra), que colheu depoimento da vítima. Uma câmera usada na farda de um policial gravou acidentalmente a primeira versão da vítima sobre o caso, corroborando o que foi dito por ela no depoimento oficial. A mulher também passou por exame médico em um hospital. Daniel Alves foi embora do local antes da chegada dos policiais.

Segundo a imprensa espanhola, a contradição no depoimento do lateral-direito foi determinante para o Ministério Público do país pedir a prisão e a juíza aceitar. No início de janeiro, o jogador deu entrevista ao programa Y Ahora Sonsoles, da Antena 3, em que confirmou que esteve na mesma boate que a mulher que o acusa, mas negou ter tocado na denunciante sem a anuência dela e disse que nem a conhecia.