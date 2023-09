Caso Marcos Braz: o que dizem as partes sobre a briga após depoimento na polícia; cartola fica

O vídeo de Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, brigando com um torcedor do clube carioca dentro do Barra Shopping, no Rio, ganhou as redes sociais nesta terça-feira e demonstrou a animosidade da diretoria com sua torcida após o fracasso na primeira partida da decisão da Copa do Brasil com o São Paulo — derrota de 1 a 0 no Maracanã. Após a confusão, os dois foram levados pela polícia até o 16º DP da cidade para prestar depoimentos e dar esclarecimentos sobre o ocorrido.

Depois de mais de quatro horas na delegacia, Braz e o torcedor, identificado como Leandro Campos da Silveira Gonçalves, deixaram a delegacia com seus respectivos advogados. A diretoria do Flamengo entende que o vice-presidente de futebol do clube foi vítima na confusão e não há chances de demissão. Ele seguirá no cargo até o fim do mandato de Rodolfo Landim, que se encerra em 2024.

“O Marcos Braz foi envolvido numa perseguição, coisa premeditada. (...) O Marcos Braz estava com a filha dele, uma situação totalmente constrangedora, foi ameaçada a vida dele na frente da filha, e ele tomou uma reação. Ele é a vítima nessa história, ele vai correr atrás dessas pessoas, a polícia vai correr atrás dessas pessoas. Para mim, esse tipo de coisa, ameaça, perseguição, não pode acontecer, isso é crime”, explicou Rodrigo Dunshee de Abranches, vice-geral do clube e do departamento jurídico do Flamengo.

Defesa de Marcos Braz vê o dirigente como vítima da briga ocorrida no Shopping no Rio Foto: Alexandre Vidal / Flamengo

Abranches também recordou em seu contato com a imprensa que uma das torcidas organizadas ligadas ao clube carioca criou um disque denúncia para encontrar jogadores e dirigentes que estivessem bebendo e se divertindo após a derrota do time na primeira partida da final da Copa do Brasil. Leandro Campos é um dos integrantes da torcida em questão.

A confusão desta terça-feira fez com que parte da cúpula da direção do Flamengo começasse a se movimentar para que Marcos Braz fosse retirado do quadro de dirigentes do clube. Contudo, o presidente Rodolfo Landim voltou a afirmar que Braz só sai após o fim do seu mandato.

Versão do torcedor

Já a defesa de Leandro Campos da Silveira vê de maneira diferente a confusão no Barra Shopping. De acordo com a advogada do torcedor, Leandro reclamou sobre o time e a situação do clube com o dirigente e, ao virar de costas e se retirar do local, foi agredido pelo dirigente e seus seguranças. Braz teria mordido sua virilha.

Audiência na Câmara

O conselho de ética da Câmara também irá ouvir o vereador Marcos Braz na próxima terça-feira, 26. “Além de ouví-lo sobre a briga, precisamos que ele explique por que deu a presença na sessão, se estava em um shopping a 30 quilômetros da Cinelândia. Isso precisa ser esclarecido também”, disse a vereadora Teresa Bergher, membro e criadora do conselho de ética.

Não é a primeira briga

A briga de Marcos Braz com o torcedor nesta terça-feira é o terceiro episódio de agressão no Flamengo em pouco mais de 50 dias. No fim de julho, o atacante Pedro levou um soco do preparador físico Pablo Fernández no vestiário da Arena Independência, em Belo Horizonte, após a vitória contra o Atlético-MG. O membro da comissão de Sampaoli foi demitido por Braz.

Já em 15 de agosto, Gerson e Varela trocaram agressões durante um treinamento da equipe no Ninho do Urubu. O lateral teve o nariz fraturado pelo companheiro de equipe na briga. A delegação deve chegar a São Paulo, para o jogo de domingo, no Morumbi, ainda no sábado.