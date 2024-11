Cássio celebra carinho em volta à Neo Química Arena: 'Muito respeito e amor pelo Corinthians'

Foram mais de 12 anos defendendo as cores do Corinthians, com títulos importantes e participações decisivas. Nesta quarta-feira, Cássio voltou à Neo Química Arena como rival pela primeira vez e se emocionou. Havia o temor por uma recepção nada amistosa pela saída conturbada rumo ao Cruzeiro, mas o goleiro foi idolatrado e recebeu muito carinho da torcida e de funcionários do antigo clube.

Mesmo fora até do banco de reservas, Cássio fez questão de estar com o time do Cruzeiro na antiga casa. Ele desceu do ônibus e já viu que o dia seria especial. Foram muitos cumprimentos e abraços de funcionários corintianos e agradecimento da torcida.

Cássio foi à Neo Química Arena, mas não atuou diante do Corinthians. Foto: Cruzeiro via X

PUBLICIDADE Antes de se dirigir a um dos camarotes da Neo Química Arena, deu tempo de cumprimentar o presidente Augusto Melo e de dar uma pisada no gramado onde defendeu com maestria o manto alvinegro. Em meio a sessão de fotos e autógrafos nos corredores dos vestiários, Cássio se emocionou ao falar sobre o retorno. “Legal, estou muito feliz, é um clube que tenho muito amor, carinho e respeito. Você poder estar aqui e receber o carinho das pessoas, ver as pessoas que eu trabalhei, tem muitas pessoas que estavam aqui até antes mesmo de eu chegar no Corinthians, então, é muito respeito, muito legal”, afirmou, emocionado. Admitiu que é diferente e brincou, garantindo que precisará de preparação especial para quando for enfrentar a equipe no gramado. “E lógico, não só agora, toda vez que vir aqui será um jogo diferente e terei de me preparar psicologicamente muito bem por tudo o que vivi aqui, pelo carinho, por tudo”, disse.

Publicidade

“Não sou muito emotivo de mostrar minhas coisas, mas tenho muito amor, carinho e respeito pelo que vivi aqui. Vivi coisas inesquecíveis que estarão sempre guardadas em minha memória. Tenho muito respeito e carinho por essa instituição e desejo sempre o melhor ao Corinthians”, finalizou, já com a voz embargada e os olhos marejados.