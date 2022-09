Cássio cita desgaste, mas frisa que foco do Corinthians está no Brasileirão

O Corinthians está na final da Copa do Brasil, mas o foco ainda está no Brasileirão, ao menos é que o disse o goleiro Cássio após a derrota por 1 a 0 para o América-MG, na noite deste domingo, 18 de setembro, em jogo disputado na Arena Independência válido pela 27ª rodada do campeonato. O arqueiro citou que também é importante rodar o elenco para não perder ninguém por lesão nesta reta final.

“Estamos pensando no Brasileirão. É difícil quando a equipe entra modificada. Temos histórico de jogadores lesionados. Devemos nos cuidar, porque estamos em final de temporada. Há mais duas partidas em casa e precisamos conquistar os seis pontos para seguir entre os primeiros”, disse. Para o goleiro, o desgaste é um dos desafios que o Corinthians vem tendo que superar. “Creio que o mister tentou colocar os jogadores mais inteiros. Infelizmente não conseguimos a vitória, o América é forte, fazem bom campeonato. Eles têm uma equipe muito qualificada e criaram muito mais do que a gente”, completou.

Mesclado por Vítor Pereira, o Corinthians não teve a mesma exibição de gala da última quinta-feira, quando aplicou 3 a 0 no Fluminense e se classificou à final da Copa do Brasil. Hoje, até criou dificuldades ao América-MG, mas não conseguiu chegar ao gol.

O América-MG superou o Corinthians na 27ª rodada do Brasileirão.

Apesar da derrota, o clube segue na sexta posição, com 44 pontos, 13 atrás do líder Palmeiras. Apesar de longe da briga pelo título, segue na busca por uma vaga na Libertadores.

O próximo desafio do Corinthians é na quarta-feira, 28, às 19h, diante do Atlético-GO, na Neo Química Arena, pela 28ª rodada.