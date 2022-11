Cássio: ‘Clube com ambiente ruim não faz o ano que o Corinthians fez’

Publicidade

Grande ídolo corintiano e líder do grupo, Cássio garantiu nesta sexta-feira que não há problemas de relacionamento ou ruídos entre jogadores do Corinthians com a comissão técnica de Vítor Pereira ou uma pressão pela definição de quem será o treinador em 2023. O presidente Duílio Monteiro Alves disse no começo do dia que nenhum clube do mundo conta com todos os jogadores satisfeitos com seus comandantes, mas o goleiro revelou que nada vai desestabilizar a equipe antes do jogo com o Ceará, neste sábado, pela 36ª rodada do Brasileirão.

Além de um possível descontentamento de Fagner ao não ser escalado como titular nos dois últimos jogos, também circulou notícias de que líderes do elenco estariam insatisfeitos com a demora em iniciar o planejamento para 2023 justamente por causa da indefinição da permanência, ou não, de Vítor Pereira.

Leia também Corinthians x Ceará: onde assistir, escalação das equipes, horário e arbitragem

“É uma situação que até é incômoda (as notícias de insatisfação) pelo fato do ano que a gente vem fazendo. Não conseguimos títulos, mas recolocamos o Corinthians entre os grandes clubes, as melhores equipes. Temos de tomar cuidado com esse tipo de notícia, pois gera ameaça, xingamentos aos jogadores. As colocações passam do limite e quem tem falado é responsável também”, cobrou o goleiro.

Rumores apontam que indecisão de Vítor Pereira está abalando o humor dos jogadores corintianos. Foto: Raphael Martinez/Agência Corinthians

“Estamos felizes pela vaga antecipada na Libertadores, em estar sempre competindo e voltar com três rodadas de antecedência em meu ponto de vista é até contraditório”, afirmou, lembrando que o clube conquista tudo no sufoco. “Falam sobre o ambiente, mas aqui mostramos respeito a todos, eles, da comissão, também mostram com a gente. Clube com ambiente ruim não faz o ano que o Corinthians fez”, garantiu.

O goleiro mostrou concentração para a reta final da competição. “Não podemos perder o foco com o que falam, fizemos um grande ano, claro que em se tratando de Corinthians o título é importante, mas temos mais três jogos para ficar lá em cima. Fizemos um Brasileiro consistente, voltamos a ser muito fortes em casa, no momento que precisou conseguimos vitórias fora, tivemos um probleminha com o VAR (anulou gol legal contra o Goiás), senão teríamos outra. Vamos focar com o que vai acontecer, amanhã temos de fazer uma grande partida. Estão todos no mesmo barco e em busca dos objetivos”, seguiu, sem esconder que a meta é ir além da quinta colocação atual.

“Nossa meta nessas três partidas é ficar na melhor posição possível. Será um ajuda para o clube financeiramente e para nós. Temos de somar o máximo de pontos possíveis. Independentemente de a gente já ter conseguido se garantir na Libertadores direto, não podemos perder foco, a concentração, não pode ficar perdendo tempo com coisas extracampo e sim focar nessas próximas partidas, até porque estamos representando a camisa do Corinthians. E quando entra em campo com essa camisa tem de fazer o melhor e conseguir as vitórias.”