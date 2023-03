Cássio lamenta ‘dolorosa’ eliminação para o Ituano: ‘Momento de trabalhar e falar pouco’

Acostumado a salvar o Corinthians, Cássio não conseguiu fazer a diferença diante do Ituano neste domingo. O time do Parque São Jorge foi eliminado pelo Ituano nos pênaltis e caiu nas quartas de final do Campeonato Paulista. O ídolo corintiano foi um dos poucos a falar na saída do gramado da Neo Química Arena.

“É ruim sempre ser eliminado, nos pênaltis. É triste. Infelizmente, a gente não conseguiu o resultado... É doloroso. É o momento de trabalhar, falar pouco, se preparar para as próximas competições e tentar evoluir”, disse Cássio.

Raí Ramos, do Ituano, comemora gol marcado diante do Corinthians, durante partida válida pelas quartas de final do Campeonato Paulista 2023

O goleiro do Corinthians não teve tanto trabalho durante o jogo, mas correspondeu quando foi acionado. No Primeiro tempo, fez grande defesa em finalização à queima-roupa de Gabriel Barros. Sem trabalho na etapa final, o goleiro defendeu uma cobrança do Ituano na disputa de pênaltis e viu o adversário colocar outra batida na trave.

Para a tristeza dos corintianos, três dos jogadores mais experientes do elenco erraram suas cobranças. Fábio Santos perdeu o primeiro. Fagner e Gil erraram nas alternadas e o time de Itu venceu por 7 a 6.

Agora, o Corinthians se prepara para as principais competições que vai disputar na temporada. O time entra na terceira fase da Copa do Brasil, que terá seus confrontos de ida na semana do dia 12 de abril. O alvinegro paulista estreia no Brasileirão no dia 15 de abril, contra o Cruzeiro, em casa. O sorteio dos grupos da Libertadores acontece no dia 27 deste mês.