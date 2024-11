Cássio pede desculpa por vice do Cruzeiro na Sul-Americana: ‘Difícil falar sobre esse sentimento’

Abatidos na beira do gramado, os jogadores do Cruzeiro não esconderam o sentimento de frustração pela perda do título da Copa Sul-Americana. Considerado culpado por alguns torcedores após falhar em pelo menos um dos três gols na derrota por 3 a 1 para o Racing, o goleiro Cássio pediu desculpas pelo vice-campeonato, que premiaria uma reconstrução do clube após três anos na Série B do Campeonato Brasileiro. Já o meia Lucas Silva, identificado com o time mineiro, lamentou a apatia inicial e falou em cabeça erguida para o elenco.

PUBLICIDADE Contratado para ser decisivo, o goleiro Cássio não conseguiu repetir na final sua sina contra times argentinos que tinha no Corinthians. Com 20 minutos, o Racing já vencia por 2 a 0 e ainda teve um gol anulado nesse tempo. No primeiro gol argentino, uma bola despretensiosa acabou encobrindo o goleiro. “É difícil falar sobre esse sentimento, claro que eu não conheço toda a história, eu não estava aqui nos outros anos, por tudo que aconteceu no passado e a reconstrução. É duro, não tem muito o que falar para o torcedor, é só pedir desculpa por não ter conseguido o título que a gente queria muito, trabalhamos para isso, mas infelizmente não conseguimos dar essa alegria pra eles” disse o goleiro Cássio.

Goleiro Cássio falhou nos 2 gols que decretou o título do Racing contra o Cruzeiro na Copa Sul-americana Foto: Juan Mabromata/JUAN MABROMATA

Um fato curioso que aconteceu na partida foi justamente a entrada do volante Lucas Silva. Com 30 minutos, o jogador entrou em campo para substituir o volante Wallace que saiu do campo direto para o vestiário. Lucas Silva condenou a apatia inicial do time, que foi o fator decisivo para a perda do título.

“Faltou a gente jogar mais nos primeiros minutos, para não sofrer os gols. Os primeiros minutos pesaram muito a nossa partida. Conseguimos isso no segundo tempo, mas faltou um pouco mais pra gente poder virar. Dói, é difícil, vai ser complicado nos próximos dias. Juntar os cacos agora, nos unir, nos fechar e ter a cabeça boa, cabeça erguida. O Cruzeiro é grande. O Cruzeiro voltou a disputar uma final internacional e vai voltar em breve “, lamentou o meia.

O time de Belo Horizonte completará seu 25º ano sem uma conquista internacional - a última foi a Recopa Sul-Americana de 1998. Foi a primeira final após a crise de 2019, que culminou em três temporadas na Série B, até o retorno em 2023. O Cruzeiro ainda tem uma chance de ir para a Libertadores. Atualmente é o sétimo colocado no Brasileiro, com 47 pontos, dentro da zona de classificação para a fase preliminar da principal competição continental.