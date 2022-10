Cássio publica carta à torcida do Corinthians após vice na Copa do Brasil e projeta conquistas em 23

O goleiro Cássio, do Corinthians, publicou na quinta-feira uma carta aberta para a torcida corintiana, um dia após a perda do título da Copa do Brasil para o Flamengo, no Maracanã. O ídolo e capitão do time alvinegro lamentou o vice-campeonato, mas destacou o apoio dos torcedores que estiveram no Rio e projetou melhor sucesso para o clube em 2023.

“A derrota dói, mas o que alegra é ver o que construímos juntos este ano. E, principalmente, o que vamos construir em 2023″, escreveu Cássio, que poderia festejar sua 10ª conquista no clube.

Cássio projetou melhor sucesso para o Corinthians em 2023. Foto: REUTERS/Sergio Moraes

Após empatar sem gols no jogo de ida, na Neo Química Arena, o Corinthians arrancou um empate com o Flamengo na reta final do segundo confronto, no Maracanã, levando a decisão para os pênaltis. Cássio chegou a defender a cobrança de Filipe Luís, mas viu Fagner e Mateus Vital errarem suas batidas, e Rodinei converter a penalidade que deu o tetracampeonato ao time do Rio.

Em entrevista com jornalista na zona mista depois da finalíssima, Cássio dividiu a culpa pela derrota juntamente com todo o elenco corintiano e relatou que o clima no vestiário era de “funeral”. Já naquela ocasião, o goleiro pediu cabeça erguida da equipe na busca pelo último objetivo da temporada: a vaga na Libertadores do próximo ano. “Não temos tempo para lamentar.”

Cássio é segundo jogador que mais vestiu a camisa corintiana, com 621 jogos, atrás apenas de Wladimir, com 806. O goleiro já acumula nove títulos em dez anos de clube, tendo conquistado uma Libertadores, um Mundial, uma Recopa, dois Brasileirões e quatro Paulistas.

O Corinthians é quinto colocado no Brasileiro, com 54 pontos, e está perto de garantir uma vaga direta na Libertadores. O time alvinegro volta a campo no sábado, quando joga o clássico com o Santos, na Vila Belmiro, às 19h (horário de Brasília).

Leia a carta aberta de Cássio na íntegra

Não é fácil perder um jogo. Não é fácil perder um título. Diante de todas as circunstâncias, fica mais difícil ainda acreditar. Lutamos muito. Até o fim.

Não fomos campeões, mas isso não diminui um fato: a nossa torcida é impressionante. Vocês mereciam essa conquista. O que fizeram no Maracanã demonstra o que vocês são: Corinthians.

A derrota dói, mas o que alegra é ver o que construímos juntos este ano. E, principalmente, o que vamos construir em 2023.

É hora de levantar a cabeça, trabalhar e buscar aquilo que não conseguimos este ano. Voltar a ver o Corinthians em decisões nos dá a certeza de que coisas boas estão por vir. Tenham essa certeza também!

Obrigado a todos. E seguimos juntos!