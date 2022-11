Catar rejeita fundo de indenizações para trabalhadores mortos nos preparativos da Copa do Mundo

Publicidade

O Catar rejeitou pedidos de ONGs para se criar um fundo de indenização para trabalhadores mortos, ou feridos, nos preparativos para a Copa do Mundo, declarou seu ministro do Trabalho, Ali bin Samij al-Marri, em entrevista exclusiva à AFP. “Este pedido (...) de uma campanha de compensação é uma estratégia de comunicação”, rebateu o ministro Al-Marri em entrevista feita no domingo.

Segundo o político, o Catar já conta com um fundo para os trabalhadores mortos, ou feridos. Ele afirmou ainda que o país está destinando centenas de milhões de dólares em salários que não haviam sido pagos. A Anistia Internacional e a Human Rights Watch lideraram os apelos à Fifa e ao Catar para que criem um fundo de compensação de US$ 440 milhões (R$ 2,2 bilhões) – o equivalente aos prêmios da Copa do Mundo – para os trabalhadores.

O Catar recebeu acusações de desrespeito aos direitos humanos em relação à exploração dos trabalhadores envolvidos na construção dos estádio para a Copa do Mundo. Foto: JEWEL SAMAD / AFP

As ONGs têm criticado, regularmente, as condições de trabalho dos operários mobilizados nas diferentes obras da competição, prevista para acontecer neste rico emirado do Golfo a partir de 20 de novembro. Também acusam o Catar de não informar, de maneira adequada, o número de mortes. O governo rejeita os informes, segundo os quais milhares de pessoas morreram em acidentes em canteiros de obras, ou tiveram condições de proteção insuficientes durante os meses quentes.

A Fifa garante que há um “diálogo contínuo” sobre o assunto, mas, no primeiro comentário público do governo, Marri disse que a proposta é inviável. “Cada morte é uma tragédia”, comentou o ministro do Trabalho, mas, acrescentou, “não há qualquer critério para criar esses fundos”.

“Onde estão as vítimas, vocês têm os nomes das vítimas? Como se consegue obter esses números?”, questionou. Alguns líderes sindicais internacionais também disseram que seria muito complicado criar e administrar um novo fundo.

Em 2018, o Catar criou um fundo para ajudar trabalhadores não remunerados, o qual teria desembolsado, segundo o ministro, US$ 320 milhões (R$ 1,6 bilhões) somente neste ano. “Se há uma pessoa com direito a indenização que não a recebeu, ela deve se apresentar e nós vamos ajudá-la”, prometeu, acrescentando que o Catar está disposto a examinar casos de há mais de uma década.